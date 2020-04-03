غرفة الفنادق : مرسى علم استقبلت 293 مصريًّا و13 رضيعًا عائدين من واشنطن لقضاء الحجر الصحي

وتستقبل وفدًا آخر من المصريين العائدين من أمريكا خلال يومين

استقبل، صباح اليوم الجمعة، أحد الفنادق المُطلّة على البحر بمدينة مرسى علم السياحية وفدًا مكونًا من 293 شخصًا و13 رضيعًا من المصريين العائدين من مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك لقضاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة 14 يومًا.

.. وتستقبل وفدًا آخر من المصريين العائدين من أمريكا خلال يومين

جاء ذلك بالتنسيق وتحت إشراف غرفة المنشآت الفندقية، ومن المقرر، خلال اليومين المقبلين، أن يستقبل فندق آخر بالمدينة نفسها وفدًا آخر من المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة أشرفت بنفسها على عملية اختيار هذه الفنادق وعملية استقبال وتسكين وفود العائدين لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي.

وأكد فوزي أن الوفود العائدة قد خضعت للكشف الطبي فور وصولهم مطار مرسى علم من قِبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار إلى أنه تم تطهير وتعقيم هذه الفنادق قبل استقبال الوفود العائدة، كما تم تدريب العاملين بها على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أنه تم الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم الفنادق من قِبل الأطباء المقيمين بها وتقديم وجبة الإفطار لهم.