غرفة الفنادق : رصد إصابة بفيروس كورونا في الغردقة يؤثر بالسلب علي السياحة الداخلية

قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن رصد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في أحد فنادق الغردقة لنزيل مصري بعد عودة السياحة الداخلية، أمر طبيعي ولكنه سيؤثر بالسلب علي قرار المصريين في السفر.

عزل الحالة في الأدوار المخصصة داخل الفندق مع متابعة دورية لباقي النزلاء

وأضاف عاقل لـ”المال”، أنه تم عزل الحالة داخل الفندق في أحد الأدوار المخصصة للعزل والتي كان من ضمن اشتراطات حصول أي فندق علي شهادة السلامة الصحية أن يخصص مبني أو أدوار أو جناح لعزل المصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مع متابعة دورية لباقي النزلاء.

وأكد أن الفنادق ضمن النسيج المجتمعي وليس معني ظهور حالة إصابة بكورونا في أحد الفنادق أن نتخوف من السفر، قائلاً” أي حد معرض للإصابة في أي مكان سواء كان في محال تجارية أو في مقر عمله وغيرها”.

وكان محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، كشف اليوم الأحد، عن رصد أول حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في أحد فنادق الغردقة وذلك بعد 7 أيام من عودة السياحة الداخلية للمقاصد السياحية المصرية.

وأضاف المحافظ في تصريحات له، أن المكان الذي شهد تسجيل الإصابة لم تكن نسبة الإشغال به كبيرة بل فيه من 6 إلى 7 أفراد فقط.

23 فندقا فى البحر الأحمر استقبلت سياحة داخلية في العيد

علي صعيد أخر، لفت عاقل إلي أن عدد الفنادق بالبحر الأحمر التي استقبلت سياحة داخلية خلال إجازة عيد الفطر، بلغ نحو 23 من إجمالي 40 فندقا حصلوا علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بعد استيفاء الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وأضاف أن نسب إشغال تلك الفنادق تراوحت مابين 10 إلي 25% حيث تمثل النسبة الأخيرة الحد الأقصي للإشغال المسموح به في المرحلة الحالية، منوها بأن رفع نسب الإشغال لـ 50% من إجمالي الطاقة الفندقية يحتاج إلي استكمال باقي الاشتراطات والضوابط.

رفع نسب الإشغال لـ 50% مرهون بالحصول علي شهادة ثانية للسلامة الصحية

وتابع عاقل أن هناك شهادة أخري للسلامة الصحية لابد وأن تتقدم الفنادق للحصول عليها وذلك للسماح لهم برفع نسب الإشغال لـ 50%، ولكن ذلك بعد تطبيق باقي الاشتراطات وتفعيل التشغيل التجريبي الخاص باستقبال النزلاء المصريين.

وأشار إلي أن هناك 3 شركات أجنبية وهم “بريفريسك” و” نورد” و”كريستال”، لابد وأن يتعاقد الفندق مع واحدة منها للحصول علي شهادة معتمدة من الشركة التي قامت ببرامج الفحص والتفتيش للتأكد من توافر تطبيق الفندق للمعايير الدولية للسلامة والصحية الغذائية والمهنية المعتمدة من مجلس الوزراء.