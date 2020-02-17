غرفة الفنادق بجنوب سيناء تُطلق حملات توعية بالمعايير الجديدة للتصنيف

قال جيفارا الجافي رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، إنه من المقرر إطلاق حملات توعية خلال العام الحالي للفنادق والمنتجعات السياحية بجنوب سيناء، بهدف شرح المعايير الجديدة الخاصة بتقييم الفنادق.

وأضاف الجافي لـ”المال”، أن الغرفة تستهدف حالياً فنادق الأربع والخمس نجوم قبل إعلان المعايير في الجريدة الرسمية، واعتمادها من قبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، متابعاً أنه بعد الإعلان سيكون أمام تلك الفنادق مهلة لمدة عام واحد قبل التقييم. جيفارا الجافي رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء

ولفت الجافي إلي أن عدد الفنادق في مدينة شرم الشيخ فقط يصل إلي 174 فندقًا، وأكثر من 200 فندق موزع علي جنوب سيناء، مشيرًا إلى أهمية تحديث المعايير لرفع تنافسية القطاع.

يشار إلى أن وزارة السياحة أعلنت عن معايير جديدة لتصنيف الفنادق بعد تحديثها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، لأول مرة منذ 14 عاماً.

ووضعت الوزارة عنصرين غاية في الأهمية لرفع تنافسية القطاع هما الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين ما يعزز مستوي الخدمة السياحية المقدمة.

أما العنصر الثاني فهو رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية وخاصة الفندقية لتنافس مثيلاتها العالمية.

يشار إلى أن المعايير في مصر لم يتم تحديثها منذ عام 2006، وكانت تقتصر علي المكونات الثابتة بالفندق دون النظر إلى أسلوب الخدمة المقدمة أو مراعاة المعايير البيئة والصحية بالتالي تطبيق معايير جديدة ليتماشى مع المعايير العالمية كان ضرورة ملحة.

على صعيد آخر، أكد الجافي أن غرفة الفنادق برئاسة ماجد فوزي تستهدف إطلاق الموقع الإلكتروني للغرفة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.