غرفة الطباعة والتغليف تشارك في معرضي paper me و PharmaConex خلال سبتمبر المقبل

أعلنت غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات المشاركة بجناحين في كل من معرض paper me المقرر إقامته في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل، وكذلك معرض PharmaConex خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2023، وذلك في إطار دور الغرفة للتواجد في كافة المعارض المتعلقة بقطاع صناعة الطباعة والتغليف أو القطاعات الأخرى ذات الصلة.

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف مشاركة عدد كبير من شركات القطاع في النسخة المرتقبة من معرض paper me يوم 2 سبتمبر 2023، بهدف التواجد في واحد من أكبر المعارض المتخصصة لمعرفة مستجدات القطاع والتكنولوجيا الجديدة فيما يتعلق بصناعة الورق والكرتون والورق الصحي والمناديل خاصة وأن النسخة الخامسة عشر من المعرض هذا العام تشهد مشاركة واسعة.

وأشارت غرفة الطباعة والتغليف إلي سعيها لتعزيز الوعي حول آخر المستجدات والاتجاهات ذات الصلة بقطاع التغليف والتعبئة من جوانب التسويق والإبتكار والتكنولوجيا الحديثة و تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الامتثال للمعايير الحديثة المتعلقة بصناعة التغليف والطباعة والكرتون مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

وذكر بيان غرفة الطباعة، أن أجنحة الغرفة في المعرضين سيكون بها عدد من موظفي الغرفة للرد على استفسارات الشركات، وكذلك تقديم الدعم الكامل في كل ما يتعلق بالقطاع والدعم الفني ومساعدة الشركات في التعامل مع التحديات التي تواجهها.