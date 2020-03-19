اقتصاد وأسواق

غرفة الطباعة والتغليف تتوقع ارتفاع تكلفة طباعة الكتاب المدرسي

نتيجة زيادة أسعار الورق
سمر السيد 9:27 ص, الخميس, 19 مارس 20 9:27 ص, الخميس, 19 مارس 20

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توقّع أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، تأثر القطاع نتيجة لتداعيات فيروس كورونا، مع قرب موسم طباعة الكتاب المدرسي، حيث من المتوقع ارتفاع تكلفة طباعته.

قال جابر، لـ«المال»، على هامش المؤتمر الذى عقده مجلس الأعمال المصرى الكندى الأحد الماضى بمناسبة استضافة وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، إن استمرار فيروس كورونا يؤثر على قطاعى الورق والأحبار، لا سيما أن الأمر لم يعد مقتصرًا على الصين بل أصبح فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

أشار إلى أن تأثير الفيروس على الصناعة المحلية لم نشعر به حتى الآن، لكن آجلاً أو عاجلاً سيظهر.

لفت إلى أن لدينا اكتفاء ذاتيًا فى السوق المحلية من ورق التغليف، لكن نستورد 400 ألف طن من الورق الأبيض المستخدم فى الطباعة سنوياً «بواقع %60 من الاستهلاك الذى يصل إلى 600 ألف طن».

ذكر أن متوسط سعر الطن من ورق الطباعة بين 400 إلى 500 دولار، ومع استمرار انتشار فيروس كورونا من المتوقع ارتفاع تكلفة طباعة الكتاب المدرسى نتيجة حدوث زيادة فى أسعار الورق.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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