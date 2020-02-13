غرفة الطباعة ترد على تصريحات التعليم حول وقف طبع الكتاب لطلاب الثانوي

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ألمح لإمكانية عدم طباعة الكتاب الورقى لطلاب الثانوى العام فى السنوات القادمة،

انتقد المهندس أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات ، تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني بعدم إمكانية طباعة الكتاب المدرسي لطلاب الثانوية مع استخدام التابلت.

وأكد جابر في تصريحات لـ “المـال” أن تجربة التابلت المدرسي لم تثبت نجاحها حتي الآن ، كما أن أغلب دول العالم تعتمد على النموذجين في العملية التعليمية مشيراً إلى الكتاب المدرسي والتابلت.

وأضاف أن حال عدم طباعة الكتاب فإن ذلك سيكون له تأثيرا سلبيا على المطابع والشركات العاملة في القطاع خلال الفترة المقبلة لأن أغلب المطابع تعتمد على الكتاب المدرسي في ظل صعوبة المنافسة الخارجية على التصدير.

وأشار إلى أن وزير التعليم لم يناقش مع الغرفة أو أعضائها مثل تلك القرارات وكان يجب على الوزارة أن تستمع إلى وجهات نظر المطابع وكيفية تطوير المحتوي أو العملية التعليمية وخلافه.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ألمح لإمكانية عدم طباعة الكتاب الورقى لطلاب الثانوى العام فى السنوات القادمة، قائلا: كل الطلبة هيكون معاهم التابلت، جاء ذلك فى فيديو نشره لشرح آلية الدخول على بنك المعرفة وتصفح المحتوى الرقمى ومصادر التعلم المتنوعية.

جدير بالذكر أن نظام التعليم الجديد في الثانوية المعدلة، يعتمد بشكل كبير على المحتوى الرقمى لبنك المعرفة، حيث يتم تنشيط أجهزة التابلت الموجودة لدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للدخول على بنك المعرفة وأيضا منصة التعلم وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويعتبر مشروع بنك المعرفة يمثل كذلك الأرضية الرئيسية لتنفيذ الرؤية الخاصة بفكرة مجتمع مصرى يتعلم، وكل المشروعات القادمة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمى والمعرفة ستكون مبنية على هذا البنك، الذى يهدف إلى ترشيد النفقات فى الدولة وتعظيم الفائدة مع مراعاة متطلبات العدالة الاجتماعية التى تتيح هذا المحتوى لكل المواطنين دون تمييز.