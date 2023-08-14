غرفة الطباعة: أغلى كتاب خارجي بـ145 جنيهًا للمرحلة الإعدادية وسعر الكشاكيل من 5 لـ8 جنيهات

قال أحمد جابر عضو مجلس ادارة غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات إن بعض المواطنين يسير وراء السوشيال ميديا والشائعات خاصة في أسعار الكتب الخارجية، موضحا أن الكتاب يتم إنتاجه من ورق وأحبار.

وأضاف جابر خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن سعر طن الورق المحلي 2022 كان 10 آلاف جنيه، وحاليا 45 ألف جنيه بزيادة 400%، ولو سيتم تسعير الكتب بتلك الأسعار فإن الكتاب الذي كان سعره 100 العام الماضي يصبح حاليا بـ 400 جنيهًا.

وتابع جابر، أن الزيادة في الكتاب الخارجي من 35 إلى 40%، وأغلي كتاب خارجي للمرحلة الاعدادية بـ145 جنيهًا، كما أن أسعار الأدوات المكتبية الكراسة 28 ورقة بـ3 جنيهات، كشكول 56 ورقة بـ5 جنيهات، والكشكول 96 ورقة بـ8 جنيهات وتلك الأسعار التي يتم طرحها في منطقة الفجالة .

وأشار جابر إلى أن السوشيال ميديا تروج أن الكشكول بـ200 جنيه، وهو موجود بالفعل بهذا السعر ولكنه كشكول سلك وله بعض الإضافات، موضحا أن الغرف التجارية تقوم بإقامة معارض أهلا مدارس في جميع محافظات الجمهورية بحيث تكون على مستوي كافة المناطق في الجمهورية.

وأوضح أن سعر الكتاب الخارجي موجود على الكتاب، وفي حالة وجود مكتبة تبيعه بسعر أعلى على المواطن ألا يشتريه.