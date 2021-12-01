اقتصاد وأسواق

غرفة الصناعات الهندسية : 5 آلاف جنيه انخفاضا في أسعار الألومنيوم بعد إلغاء التدابير الوقائية

كانت وزارة التجارة والصناعات قد قررت، خلال نوفمبر الماضي، إلغاء رسوم التدابير الوقائية على وارادات الألومنيوم.
محمد مجدي 7:21 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 7:21 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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إسكندرية- محمد ريحان

انخفضت أسعار الألومنيوم، اليوم، بنحو 5000 جنيه في الطن، ليسجل سعر الطن، بحسب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

كانت وزارة التجارة والصناعات قد قررت، خلال نوفمبر الماضي، إلغاء رسوم التدابير الوقائية على وارادات الألومنيوم.

وقال المهندس، في تصريحات علي هامش افتتاح المقر الجديد لغرفة الصناعات الهندسية في الإسكندرية، اليوم، إن شركة مصر للألومنيوم أخطرت مصانع المنتجات الهندسية والأدوات المنزلية بأسعار الألومنيوم لشهر ديسمبر الحالي.

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وأشار إلى أن بالأسعار الجديدة لشهر ديسمبر جاءت كالتالي: 52 ألف جنيه أسعار السلك، بدون ضريبة القيمة المضافة (14%)، ولفات الألومنيوم 6 مم سجلت 58800 جنيه.

وبلغ سعر طن شرائح الألومنيوم البارد 63 ألف جنيه للطن.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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