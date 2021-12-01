غرفة الصناعات الهندسية تفتتح مقرا جديدا بالإسكندرية.. وتسعى لإقامة معرض دائم للمنتجات

لزيادة التواصل المستمر مع الأعضاء وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات

افتتحت غرفة الصناعات الهندسية مقرا جديدا لها في محافظة الإسكندرية لزيادة التواصل المستمر مع الأعضاء وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات التي توفرها الغرفة في جميع أنحاء الجمهورية.

حضر الافتتاح المهندس كامل حجازي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الهندسية والمهندس محمد البودي نائب رئيس الغرفة بالإسكندرية ومحمد المنشاوي عضو مجلس إدارة الغرفة وحسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، وخالد البحيري المدير التنفيذي بغرفة الصناعات النسيجية، والمهندس ضياء حمزة مدير غرفة الصناعات الكيماوية.

وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة في تصريحات علي هامش الافتتاح اليوم، سعي الغرفة الدائم لحل أي مشاكل تواجه منتجي الصناعات الهندسية.

وقال إن الغرفة تركز بشكل كبير علي تعميق الصناعة المحلية ورفع نسب المكون المحلي الي اكثر من 80%.

وشدد على أهمية مواجهة مراكز الصيانة الوهمية، مشيرا إلى ان الغرفة عقدت اجتماعا موسعا مع جهاز حماية المستهلك وكبار مصنعي الأجهزة المنزلية في مصر لطرح حلول لهذه الأزمة.

ومن جهته قال المهندس محمد البودي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة تخطط لإقامة معرض دائم للصناعات الهندسية في الإسكندرية لعرض المنتجات بسعر المصنع للمستهلكين.

واوضح كامل حجازي مدير عام غرفة الصناعات الهندسية إن الغرفة تضم نحو 12 ألف عضو، منهم 4 آلاف عضو في الوجه البحري بداية من طنطا وحتي الإسكندرية.

واشار الي مجهودات الغرفة الخاصة بزيادة الخدمات المقدمة للاعضاء خاصة فيما يتعلق بالخدمات الضريبية والجمركية والتدريب.