غرفة الصناعات النسيجية تدعم مشاركة 12 منشأة من أعضائها في معرض «صناعة بلدنا»

كشف عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة قررت دعم مشاركة أعضائها في معرض “صناعة بلدنا” بنسبة 100%، حيث من المقرر انطلاق فعاليات المعرض خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو الحالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

قال الأباصيري، في بيان، للغرفة، اليوم، إن مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية وافق على حجز مساحة 400 متر مربع في المعرض على نفقة الغرفة لمشاركة أعضائها مجانًا؛ وذلك بهدف دعم الشركات الأعضاء بالغرفة وإبراز جودة وكفاءة قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر وأنها قادرة على المنافسة محليًّا وعالميًّا.

وأعلن نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية أنه سيتم توزيع المساحة التي حجزتها الغرفة في معرض “صناعة بلدنا” على 12 شركة من الأعضاء،

مؤكدًا أهمية المعرض الذي يتم تنظيمه برعاية رئيس الوزراء ليؤكد دعم الدولة لقطاع الصناعة، في الوقت الراهن، باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية.

وأضاف أن الهدف من معرض “صناعة بلدنا” عرض ما وصلت إليه الصناعة المصرية من تطور وإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الثماني الماضية، مشيدًا بمساندة القيادة السياسية للقطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة وما ترتب عليه من إجراءات وقرارات ستجني الصناعة ثمارها قريبًا.

كانت غرفة الصناعات النسيجية، برئاسة المحاسب محمد المرشدى، قد وجهت الدعوة لكل من مسئولى هيئة التنمية الصناعية والشركة القابضة للغزل والنسيج لعقد اجتماع عاجل لحل المشكلات الرئيسية التى تواجه مستثمرى الصناعات النسيجية فى مصر، وعلى رأسها مشاكل استخراج وتجديد التراخيص ونقص الغزول والخامات.

وقالت الغرفة إن دعوة هيئة التنمية الصناعية والشركة القابضة للغزل إلى الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة والعاملين بالمجال يأتي في إطار التنسيق المستمر والتعاون الدائم بين الغرفة وكل الجهات المنوطة بالقطاع الصناعي بهدف دعم الصناعة وطرح الحلول السريعة لأية مشكلات تواجه أصحاب المصانع لتمكينهم من مواصلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

وأوضح المرشدى أن الهدف من الاجتماع مع رئيس هيئة التنمية الصناعية بحث الشكاوى التى وردت للغرفة، فيما يخص استخراج التراخيص وتجديدها، ولا سيما الشكاوى الخاصة بالرسوم وطول إجراءات إصدار التراخيص.