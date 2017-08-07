غرفة الصناعات المعدنية: أسعار الحديد ستواصل الارتفاع

- الجيوشي: تفاجئنا بارتفاع طن البيلت إلى 500 دولار عالمياً - المصانع المحلية ستجد نفسها مجبرة على تغيير أسعارها مع التعاقدات الجديدة على توريد الخام المال - خاص : قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن السوق المحلية تفاجأت بالأمس بتسجيل ارتفاعات فى أ

– الجيوشي: تفاجئنا بارتفاع طن البيلت إلى 500 دولار عالمياً

– المصانع المحلية ستجد نفسها مجبرة على تغيير أسعارها مع التعاقدات الجديدة على توريد الخام

المال – خاص :

قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن السوق المحلية تفاجأت بالأمس بتسجيل ارتفاعات فى أسعار المادة الخام (البيلت) عالمياً مسجلة 500 دولار فى الطن الواحد بعد فترة من الثبات عند مستوى 440 – 450 دولار، متوقعا أن تسجل أسعار حديد التسليح ارتفاعات جديدة محليا فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف في بيان، اليوم، :”زيادة أسعار البيلت عالمياً سببه الارتفاع الشديد فى أسعار المواد الخام الداخلة فى تصنيع أفران الصهر التى تتولى إنتاج (البيلت).

وقال إن المصانع المحلية ستجد نفسها مجبرة على تغيير أسعارها مع التعاقدات الجديدة على توريد البيلت وفقاً لأسعارها الأخيرة، مشيراً إلى أن مصانع حديد التسليح فى مصر تكاد تغطي تكلفتها الإنتاجية فى إعلان أسعارها لبيع منتج الحديد.

وأشار عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن حساب تكلفة إنتاج حديد التسليح محلياً ليس له أية علاقة من قريب أو بعيد بالقرارات التى تتخذها الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة بفرض رسوم حماية وإغراق ضد واردات الحديد من الخارج، مؤكداً أن حسابات أى مصنع يسهل لأى جهة رقابية مراجعتها للتأكد أن المصانع المحلية تراعي متطلبات وظروف السوق المصرية فى إحتساب أسعارها لبيع منتج حديد التسليح.

وكانت مصانع حديد التسليح المحلية قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي مع مطلع شهر أغسطس الجاري أسعارها الجديدة، حيث سجل حديد بيشاي 10830 جنيه للطن تسليم المصنع، وحديد عز 10750 جنيه، وسجل سعر “السويس للصلب” 10700 جنيه للطن،

وسجلت أسعار “الجيوشي للصلب” 10650 جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل حديد المصريين 10750 جنيه، وسجل حديد العشري 10650 جنيه، وأعلنت مجموعة الجارحي عن أسعارها مسجلة 10700 جنيه للطن.

كما أعلنت عدة شركات، أمس، من بينها “السويس للصلب” و”المصريين” عن رفع أسعار منتجاتها بمعدلات زيادة تتراوح ما بين 150 و 200 جنيه فى الطن.