غرفة الصناعات الكيماوية تتعاون مع «الكفاية الإنتاجية» لتأهيل العمالة

وقعت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بروتوكول تعاون مع اللواء مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لتتأهيل العمالة داخل المصانع وذلك لمدة 5 سنوات.



وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الغرفة على القيام بدورها لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيد المحلي والدولي ولتحقيق منافسة تصديرية وبناء الامكانيات والقدرات التدريبية والبشرية عند الشركات والمؤسسات وجهات التدريب المختلفة وربطها بإحتياجات سوق العمل في كافة قطاعات الإنتاج

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وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال دعم انشطة مراكز التدريب القائمة لتحقيق وتلبية احتياجات سوق العمل الصناعي من العمالة الماهرة والمؤهلة على استخدام التقنيات التكنولوجية الصناعية الحديثة .



وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية لديها خبرة في هذا المجال وتتعاون مع العديد من الخبرات الفنية والادارية وكذلك عدد كبير من الشركات والمصانع ، كما أن لديها علم ودراية بأوضاع الصناعة على المستوى المحلي وكذلك تحليل المهن تحليلا عمليا وتفصيليا ليحقق توقعات مختلف أنوع المنشآت والاهتمامات سواء للمنشآت المميكنة بالكامل أو تلك النصف مميكنة .

اللواء خالد أبو مندور: الكفاية الإنتاجية تعد كنزا

وقال اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، على استعداد المصلحة للتعاون مع مختلف القطاعات الصناعية من أجل ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، منوها بأن الكفاية الإنتاجية تعد كنزا يجب استثمارة فيما يتعلق بالعمالة المؤهلة والمدربة.



وأضاف أن المصلحة معنية بنظام التلمذة الصناعية والتدريب المهني للعمالة الفنية في مراكز تدريب فنية متخصصة تابعة لها ، وكذلك إمكانات وخبرات تدريبية هائلة متوفرة لديها ، وبما تحتويه من تجهيزات ومعدات وماكينات وأجهزة ومساعدات تعليمية وتدريبية ومجموعة متخصصة من ذوي الكفاءات العالية والمؤهلة على أعلى مستوى لتنفيذ دورات تدريبية نظريا وعمليا .



ونوه أبو مندور أن الدراسة في المحطات التدريبية ” المحطات الصناعية” تكون بنظام 30% نظري و 70% عملي، منوها باستعداد المصلحة باستحداث أي مناهج نظرية لأي مهنة أو صناعة تتطلبها الشركات إذا لم تكن متوفرة لديها.

يهدف البروتوكول إلى التعاون والمشاركة في تطبيق نظام التلمذة الصناعية (نظام المحطات التدريبية ) داخل الشركات الصناعية اعضاء غرفة الصناعات الكيماوية، بحيث تلتزم الغرفة بالتواصل مع المصانع والشركات الراغبة في فتح محطات تدريبية والتنسيق مع المصانع والشركات والتأكد من توافر جميع الاوراق الرسمية اللازمة لفتح المحطة التدريبية .



وتلتزم غرفة الصناعات الكيماوية بالقيام بزيارة ميدانية للمصنع للمعاينة المبدئية للوقوف على المتطلبات الأساسية لفتح المحطة التدريبية، والتنسيق الكامل مع الطرف الأول (مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني) والمصنع الراغب في فتح محطة تدريبية من حيث الزيارات والمعاينات الأولية لحين الحصول على الموافقة النهائية لفتح المحطة التدريبية .



كما تلتزم بالمعاونة والتنسيق بين المصلحة والمصنع في وضع المناهج التعليمية للتخصصات التي ليس لها منهج داخل المصلحة وذلك عن طريق لجان متخصصة تضم فريق عمل من المصلحة والمصنع ولخبراء تربويين في وضع المناهج، والمعاونة في الاشراف على سير العملية التعليمية داخل المحطة التدريبية وانتظام الطلاب في التخصصات المطلوبة .



وتقوم الغرفة بالمعاونة في اختيار الطلاب وحضور المقابلات الشخصية عند اختيارهم، وكذلك معاونة الطلاب بعد التخرج في البحث عن فرصة عمل مناسبة داخل المصانع والشركات ، وكذلك معاونة المصنع في اختيار كوادر التدريب المناسبة للمواد النظرية والعملية، بالإضافة إلى معاونة طلبة السنة الثالثة في البحث عن فرص للتدريب التطبيقي داخل الشركات والمصانع .



بينما تلتزم مصلحة الكفاية الإنتاجية بتوفير برامج المهن المتاحة لدى المصلحة والتي وافق عليها الطرف الأول للتدريب عليها بالمحطة، وإجراء الاختبارات النفسية والمهنية للمتقدمين الجدد وتزويد المحطة بالمادة العلمية على CD من خلال المنطقة التي تتبعها المحطة.



وتتولى المصلحة عملية الإشراف الإداري والفني والمتابعة المهنية والتوجيه للدراسة النظرية على التلاميذ داخل المحطة وأماكن التدريب التطبيقي، وكذلك القيام بإعداد أسئلة الامتحانات في مرحلة النقل والدبلوم ومراجعتها واعتمادها وكذلك الإشراف علي سيرها والقيام بأعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابة.



وتعمل المصلحة على متابعة تطبيق أحكام اللائحة الداخلية لتلاميذ مراكز التدريب على طلاب محطات التدريب وكذلك متابعة تطبيق اللائحة الخاصة بمحطات التدريب ومراكز الشركات، ومنح شهادة دبلوم التلمذة الصناعية للخرجين من المحطة في التخصصات والمهن المرخص بها من المصلحة.



وتعتمد نماذج تأجيل التجنيد والبطاقات الشخصية للتلاميذ ومستندات التأمين الصحي وتأمين الإصابة للتلاميذ وكذلك اشتراك المواصلات التي تقدمها المحطة بخاتم شـعار الجمهـورية وذلك من خلال المراكز أو المنطقة المشرفة على المحطة للتلاميذ المقيديـن ( غير المفصولين ) على قوة المحطة وقت تقديم هذه الطلبات.