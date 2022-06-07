غرفة الصناعات الغذائية: صادرتنا تخطت 4.1 مليار دولار العام الماضي

قالت الدكتورة رنا الجمالي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية ثاني أكبر الصناعات الغذائية في مصر، يصل حجم استثماراته إلى 500 مليار جنيه، لافتا إلى أنه في العام الماضي تخطى حجم صادارته الغذائية 4.1 مليار دولار.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، ان الغرفة هي الممثل الرسمي للعديد من الخدمات في الأسواق الداخلية والخارجية، لافته إلى أن عدد الاعضاء أيضا تخطى 18 ألف عضوا، قطاع الألبان يصل حجم المشتركين 1900 عضوا.

وأشارت إلى الغرفة على مدار الأعوام الماضية عملت على خلق غرفة الصناعات الغذائية، لافته إلى أن القطاع الفني والتدريب بغرفة الصناعات الغذائية تمكنوا من الدراسات اللازمة من سلامة الغذاء.

وأكدت أن الغرفة وقعت برتوكول تعاون بين شركتي دانون والشركة الفرعونية جروب، لتجميع الألبان بجودة عالية جدا، لافته إلى أن الغرض من هذه الاتفاقية هو تطوير صناعة قطاع الألبان.

وأشارت إلى أن هناك مشروع الصناعة الخضراء وهو مشروع يتجه إليه أصحاب المصانع لانه يساعد إلى توفير أموال للمصنعين، وجاري العمل على توفير كافة المستندات ووصول الأعضاء إلى هذه الصناعة.