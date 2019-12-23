«غرفة الشركات» تستهدف توقيع بروتوكول مع مصر للطيران لإطلاق سعر تحفيزي لأوروبا

أكد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، أن الغرفة أحرزت تقدما ملحوظا في ملف النقل السياحي سواء على مستوى الطيران أو البري، جاء ذلك ضمن تقرير المجلس للجمعية العمومية الذي سيتم مناقشته في اجتماع 29 ديسمبر الجاري.

«غرفة الشركات» ستناقش تقريرها في الجمعية العمومية يوم 29 ديسمبر

وأشار تقرير المجلس إلى توسيع اشتراك شركات السياحة بمنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الآياتا”.

وقال إنه تم عمل مؤتمرين للشركات لشرح المستجدات الخاصة بنظام الآياتا الجديد الذي أطلقته في ديسمبر 2018 والمعروف باسم ISS GEN NEW.

وأوضح أنه تم التدريب عليه في أبريل وسبتمبر الماضيين؛ بحضور حوالي 150 شركة؟

الغرفة : تم حل مشكلات الشركات مع الآياتا

وتابع أن الغرفة قامت بالمتابعة مع الآياتا للتواصل مع الشركات التي لم تقم بسداد الاشتراك السنوي وتمت المتابعة مع الشركات للسداد لضمان عدم إلغاء العضوية.

وقال إنه تم التواصل مع الشركات التي لم ترفع ميزانيتها السنوية للتنسيق معهم لعمل الإجراءات المطلوبة قبل أن تقوم الاياتا باتخاذ أي إجراءات ضدهم.

وأوضح التقرير أن الغرفة نظمت لقاء مع رؤساء القطاع بالشركة الوطنية مصر للطيران بحضور نائب رئيس القطاع التجاري وذلك في يناير الماضي بحضور أكثر من 200 شركة.

وناقش اللقاء المشاكل التي تواجه القطاع مع مصر.

الغرفة تدرس زيادة الرحلات لشرق أسيا

وأسفرت الاجتماعات عن دراسة زيادة رحلات شرق آسيا “كوريا – اليابان”.

وتمت دراسة تشغيل خط سان باولو وماليزيا.

وتمت دراسة عمل بروتوكول ثلاثي بين الغرفة ومصر للطيران والهيئة لعمل سعر تحفيزي لأسواق أوروبا في غير أوقات الذروة.

وتناولت اجتماعات الطيران، دراسة تعديل نظام حجز العودة لرحلات أبو سمبل في ضوء وصول الأسطول الجديد من الطائرات الحديثة.

وتمت مناقشة تعديل المواعيد المبكرة جداً للطيران الداخلي، إلي جانب دراسة تخفيض مقدم الحجز للمجموعات.

كما تقرر متابعة الموقع الرسمي لمصر للطيران وأسعاره التي تنافس شركات السياحة.

وتم تعديل نسبة الــ incentive في الـfair basic.

بجانب الوصول لحل قانوني لإمكانية الإطلاع على كروت المجموعات الخاصة بالشركات المحجوزة من الخارج لتفادي مشاكل تعديل الحجوزات.

أسعار موحدة ومبكرة لتذاكر الحج والعمرة

وأكد التقرير أنه تم الاتفاق على تسعير تذاكر الطيران للحج والعمرة مبكرًا وقبل فترة كافية من بدء الموسم، مع إمكانية الاستغناء عن خطاب الضمان الاضافي لمجموعات العمرة.

إلى جانب تسهيل طريقة حجز مجموعات العمرة والفصل بين خطاب الحجز والحجز الفعلي.

وأشار إلى زيادة نسبة تعديل الأسماء، وزيادة عدد الرحلات طبقا للمواعيد الأكثر طلباً.