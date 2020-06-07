غرفة الشركات بالأقصر : حملة للمطالبة بفصل وزارتي السياحة والآثار وعدم الدمج بينهما

أكد ثروت عجمي ، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن القطاع يستهدف إطلاق حملة للمطالبة بفصل الآثار عن السياحة وعدم الاستمرار في دمج الوزارتين، متابعا كما سيتم مناشدة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتحقيق هذا المطلب.

وأضاف عجمي لـ”المال”، أن دمج الوزارتين معا لا يعود بالنفع علي القطاع السياحي، معربا عن اعتراضه بشأن مشروع إنشاء صندوق جديد للسياحة والآثار قائلاً”ليه نعمل صندوق تاني بالعكس كان لابد من تدعيم الصندوق الحالي”.

يشار إلى أن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، والذي تم مناقشته اليوم الأحد بالبرلمان، ينص على إنشاء الصندوق ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

كما ينص على تحديد أهداف الصندوق الممثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أكد أن هناك توجها لتعظيم الموارد المالية للقطاعين، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق “السياحة والآثار”، هو البحث عن مزيد من التمويل، لاسيما في ظل الأزمة الصحية العالمية من تفشي فيروس كورونا المستجد، منوهاً بأن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة والهدف واحد هو الترويج السياحي لمصر.