غرفة السياحة : عبارة رئيس الوزراء «اطلبوا لبن العصفور وهنجيبه» لها مردود إيجابي على القطاع

أشاد مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة والسفر باتحاد الغرف التجارية بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي أدلى بها اليوم في شرم الشيخ للمستثمري قطاع السياحة.

وقال صادق : “كانت تصريحات رائعة خاصة عندما قال “اطلبوا لبن العصفور وهنجبه لدعم هذا القطاع السياحي ” وكانت جملة مهمة لها مردود إيجابي على القطاع السياحي”.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأضاف : “طلب منا رئيس الوزراء تقديم المقترحات المطلوبة اهم المطالب لدينا طلبات كثيرة وكل مستثمر سياحي له طلب وأهمها تسهيل الرقمنه لتسهيل عمل التصاريح الأمنية لزيارة المجموعات السياحية بسهولة وإجراء الكشف الأمني بسهولة في الأماكن الموجودة”.

وتابع: “نحتاج شغل كبير في منطقة سانت كاترين وهي تندرج تحت السياحة الدينية وهي بقعة مميزة في حال الاهتمام بها ستجلب مليار دولار سنوياً للاقتصاد المصري وذلك عبر إنارة جبال سانت كاترين ليلاً وعمل مشروع يشبه الصوت والضوء”.



ولفت إلى أن القطاع المصرفي وتعاونه مع السياحي يواجه مشكلات عديدة رغم وجود مبادرات خاصة لدعم قطاع السياحة من البنك المركزي قائلاً: “محتاجين نجدد اساطكير النقل وتسهيل الاستيراد لوسائل النقل السياحي”.



وشدد على أهمية الاهتمام بسياحة اليخوت خاصة في منطقة مرسى علم التي تعاني من عدم الاستفادة من إمكانياتها الحقيقية قائلاً : “عاوزين مارينا تانية جوه مرسى علم “.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مجموعة من المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ؛ وذلك لاستعراض مشروعات التطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية، وذلك عقب انتهاء العرض التقديمي لمحافظ جنوب سيناء حول مشروعات مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( Cop27)، خلال نوفمبر المقبل، والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات للتغلب عليها ودفع العمل بها.