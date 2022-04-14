غرفة السياحة تتوعد كل من يقوم بالنصب علي المواطنين وإيهامهم بأداء العمرة خارج البوابة

أكدت غرفة شركات السياحة أنها بصدد التواصل مع الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالنصب علي المواطنين المصريين وإيهامهم بإمكانية السفر لأداء مناسك العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية أو عن طريق رحلات الترانزيت ببعض المدن العربية.

يأتي ذلك بعد استمرار إعادة عدد من المواطنين المصريين من المطارات والمنافذ لاستكمال الإجراءات تطبيقا لقانون بوابة العمرة المصرية.

وأكدت غرفة السياحة أن أمس الأربعاء لم يتمكن عدد من المواطنين من السفر في عدة مطارات بالقاهرة والمحافظات المختلفة خاصة بصعيد مصر لعدم اكتمال إجراءات سفرهم للعمرة وعادوا من المطارات.

جاء ذلك الإجراء في إطار الجهود المشتركة والمستمرة بين لجان وزارة السياحة والسلطات المختلفة بالمطارات خاصة إدارة الجوازات لتنظيم سفر المعتمرين تنفيذًا لقانون بوابة العمرة الذي صدر مؤخرا والذي يمنع السفر للعمرة إلا من خلال البوابة حرصا على سلامة وحقوق المعتمرين.

وتبين أن هناك عددا من السماسرة والوسطاء اوهموا بعض المواطنين بامكانية السفر لأداء العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية و أيضا رحلات الترانزيت بعيدا عن بوابة العمرة المصرية مما تسبب في عودة هؤلاء المواطنين من المطارات والمنافذ وضياع حلم أداء العمرة، وأعربت الغرفة عن أسفها خاصة وأن معظم هؤلاء المواطنين من البسطاء مما يهدد بضياع أموالهم وحقوقهم.

وتؤكد غرفة السياحة أنها سوف تقوم برصد هذه الحالات وتحديد المتسبب في خداع المواطنين وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حرصا على حقوق المواطنين وسمعة شركات السياحة الجادة، وتناشد الغرفة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة البعد عن السماسرة والوسطاء.

كما تؤكد أنها ستبذل أقصى جهد لمواجهة جميع أشكال النصب على المواطنين ومخالفة القانون المنظم لعمل بوابة العمرة المصرية.