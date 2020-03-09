«غرفة السياحة» تتواصل مع الوكلاء السعوديين للاطمئنان على المعتمرين العالقين

أكد باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن الغرفة تواصلت مع الوكلاء السعوديين للاطمئنان على المعتمرين العالقين حالياً بالمملكة، والتأكد من تلبية كل متطلباتهم.

يأتي ذلك بعد قرار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بوقف الرحلات من وإلي عدة دول، من بينها مصر، اعتباراً من اليوم بسبب كورونا.

وكانت الشركة الوطنية “مصر للطيران” أعلنت صباح اليوم الإثنين، تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأضاف السيسي في تصريحات لـ”المال”، أن الغرفة تبذل كل الجهود لإعادة المعتمرين بعد تعليق الرحلات بين البلدين.

واعتذرت شركة مصر للطيران عن هذا الظرف الخارج عن إرادتها.

مؤكدة أنها ستعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل راحة عملائها.

علما بأنها كانت قد قررت في وقت سابق إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية طبقا للشروط والأحكام من أي رسوم تتعلق بالتغيير، سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى نظرا للظروف الراهنة.