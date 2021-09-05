الإسكندرية

غرفة السياحة بالإسكندرية تطعّم 800 من أعضائها وأسرهم بلقاح كورونا

عملية تلقيح الـ 800 فرد تمت على مدار يومين جزء منها الأسبوع الماضى ، وجزء الأسبوع قبل الماضى ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة
معتز محمود 3:56 م, الأحد, 5 سبتمبر 21 3:56 م, الأحد, 5 سبتمبر 21

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انتهت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، من إجراءات تطعيم عدد من منتسبيها العاملين في قطاع السياحة والسفر والمرشدين وأسرهم بالجرعة الأولى من اللقاحات المقاومة لفيروس كورونا المستجد.

وقال على المناسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة في الإسكندرية ، إنه تم تلقيح عدد 800 فرد حتى الآن من منتسبي قطاع السياحة والسفر والمرشدين وأسرهم وإنهاء تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا.

 وأضاف فى تصريحات خاصة لـ ” المال “، أن عملية تلقيح الـ 800 فرد تمت على مدار يومين جزء منها الأسبوع الماضى ، وجزء الأسبوع قبل الماضى ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

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وأشار رئيس غرفة شركات السياحة في الإسكندرية إلى أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد لاستكمال الأعداد المتبقية والتى قامت بالتسجيل لدى الغرفة لطلب اللقاح والتى يتعدى عددها 1000 فرد.

ولفت المانسترلى إلى ان أجراءات الحصول على اللقاح تتم فى مقر غرفة شركات السياحة والسفر بالإسكندرية ، وذلك وفقاً لبروتوكول قامت الغرفة بتوقيعه مع وزارة الصحة بهدف توفير اللقاه لأصحاب الشركات السياحية وأسرهم والعاملين لديهم والمرشدين السياحيين.

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كما أكد رئيس غرفة شركات السياحة في الإسكندرية، أن الحصول على اللقاح يتم مجاناً ودون تسديد العضو لأى مقابل مادى.

وتأتى جهود الغرفة بدلاً من وضع أصحاب الشركات السياحية والعالمين على قوائم الانتظار في مكاتب الصحة وإعطائهم اللأولوية في الحصول على التطعيم في يوم محدد داخل مقر الغرفة بالإسكندرية.

كما أن ذلك يأتي في إطار دور الغرفة في العمل لصالح شركات السياحة، وكذلك دورها المجتمعي للمساهمة فى الحد من كورونا، والتي كان لها آثار سلبية على قطاع السياحة عامة وشركات السياحة على وجه الخصوص وما فرضته الظروف من حتمية تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ليتاح لقطاع السياحة العودة للعمل، حيث إن تلقي اللقاح أصبح من اشتراطات السفر والتنقل بين الدول وعودة الحياة لطبيعتها.

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بقلم معتز محمود

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