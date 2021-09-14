بورصة وشركات

غرفة السلع: حرق الأسعار دفع الشركات الإسبانية الكبرى للعزوف عن بيع المنتج السياحى المصرى

كان مطار الأقصر الدولى، قد استقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من العاصمة الاسبانية مدريد
المال - خاص 10:39 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 10:39 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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قال على غنيم، رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية، رئيس مجلس إدارة مجموعة مون ريفر، إن بيع المنتج السياحى بأسعار أقل من التكلفة، تسبب فى عزوف عدد من الشركات الإسبانية الكبرى عن بيع المقصد المصرى.

وأضاف غنيم لـ«المال»، أن الأسعار المعروضة حاليا منخفضة بنسبة %70 مقارنة بأسعار ماقبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هذا الأمر أعطى انطباع سلبى لدى تلك الشركات بأن المنتج الرخيص لا يتمتع بالجودة المطلوبة.

وطالب رئيس الغرفة، وزارة السياحة بإتخاذ إجراءات حازمة لوقف سياسة حرق الأسعار لما له من آثار سلبية على القطاع السياحى، مشددا على أهمية رفع الأسعار خاصة أن المقصد المصرى منتج فريد من نوعه ولابد من بيعه بأسعار تليق بمقوماته.

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يشار إلى أن إشغالات الفنادق العائمة العاملة ما بين الأقصر وأسوان، شهدت انتعاشة طفيفة خلال الفترة الحالية، وذلك بعد عودة رحلات الطيران الشارتر من السوق الإسبانية فى أوائل شهر أغسطس الماضى.

وكان مطار الأقصر الدولى، قد استقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من العاصمة الاسبانية مدريد، فى أغسطس المنصرم وعلى متنها 114 سائحا إسبانى الجنسية، وذلك بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو 2020.

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وأفاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة، بأنه من المقرر تسيير رحلتى طيران عارض أسبوعيًا من إسبانيا إلى الأقصر حتى شهر أكتوبر من العام الجارى.

وفى سياق متصل، قال رئيس المجموعة، إن أهم الأسواق التى تعمل عليها شركته هى إسبانيا ودول جنوب أمريكا اللاتينية منها البرازيل، المكسيك، الأرجنتين وفنزويلا، لافتاً إلى أن الحركة السياحية الوافدة من تلك الأسواق ضعيفة بسبب جائحة كورونا.

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وكان «غنيم» قد أكد أن المجموعة تكبدت خسائر كبرى خلال العام الماضى بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن هناك انخفاضا بنسبة تخطت الـ %90 فى حجم إيرادات الشركة فى 2020 مقارنة مع 2019.

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بقلم المال - خاص

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