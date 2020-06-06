غرفة الرعاية الصحية : لايوجد أى مستشفى خاص تراجع عن علاج مرضى كورونا

أكد أنه لاصحة لما يتداول عن رفض المستشفيات استقبال مرضى فيروس كورونا بسبب انخفاض التسعيرة.

قال الدكتور أحمد نزيه المتحدث باسم غرفة مقدمي الرعاية الصحية إن المستشفيات الخاصة لم تنسحب أو تتراجع عن علاج مرضى فيروس كورونا المستجد بسبب انخفاض أسعار خدمة علاج مرضى الفيروس التى حددتها وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أسعار خدمة رعاية مرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة حيث أوضحت أن تكلفة اليوم الواحد للمريض بالعزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه وتكلفة اليوم الواحد للمريض بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه وتكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن المستشفيات الخاصة ملتزمة بالتسعيرة التى أقرتها وزار الصحة ولم تتراجع عن علاج المرضي موضحا ان هناك مستشفيات أخرى فتحت أبوابها لعلاج المرضى .

وأكد أنه لاصحة لما يتداول عن رفض المستشفيات استقبال مرضى فيروس كورونا بسبب انخفاض التسعيرة.

وأوضح أن هناك تنسيقا بين وزارة الصحة والغرفة مطالبا الوزارة بضرورة توفير أدوية علاج فيروس كورونا للمستشفيات الخاصة مثل هيدروكسي كلوركين بسبب نقصه في السوق وإشراك احتياجات تلك المستشفيات عبر مناقصات هيئة الشراء الموحدة للحكومة.