غرفة الدواء : لن نمدد غسيل السوق من المنتهية الصلاحية إلا بقرار وزارى

أحمد صبرى قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن الغرفة لن تمدد اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية إلا إذا كان عبر قرار مُلزم من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن نقابة الصيادلة خاطبتهم لمدّ الاتفاقية.وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنام

أحمد صبرى





قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن الغرفة لن تمدد اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية إلا إذا كان عبر قرار مُلزم من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن نقابة الصيادلة خاطبتهم لمدّ الاتفاقية.

وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأي عام على قناة تن، إلى أن جميع الأطراف تؤكد أنها ليست مسئولة عن فشل إنهاء مشكلة وجود الأدوية منتهية الصلاحية، داعيًا جميع الأطراف المتمثلة فى نقابة الصيادلة وغرفة الأدوية ورابطة الموزعين ووزارة الصحة.

وأكد أنه ليس من مصلحة شركات الإنتاج وجود أدوية منتهية الصلاحية بالسوق حيث يؤدى ذلك لمشاكل فى غش الدواء تؤثر على البيع.