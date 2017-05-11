غرفة الدواء : الصحة لم تخطرنا بزيادة أسعار المناقصات

أحمد صبرى كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن وزارة الصحة لم تخطر الشركات حتى الآن بالموافقة الرسمية على زيادة أسعار أدوية المناقصات مع الوزارة والهيئات التابعة.وكان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد قد قال فى تصريحات لـ"المال" أن مجلس الوزراء وافق على زيادة أسعار أدوية المنا

أحمد صبرى



كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن وزارة الصحة لم تخطر الشركات حتى الآن بالموافقة الرسمية على زيادة أسعار أدوية المناقصات مع الوزارة والهيئات التابعة.

وكان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد قد قال فى تصريحات لـ”المال” أن مجلس الوزراء وافق على زيادة أسعار أدوية المناقصات المبرمة مسبقا مع الشركات بنسبة 75% للمحاليل الطبية، و25% لأدوية الأورام ومن 30 – 50% لباقي أصناف الأدوية.

وأوضح رستم أن تصريح الوزير يدل على مصداقية الحكومة فى التعامل مع الموردين ووفائها بوعودها بتحريك الأسعار بالمناقصات التى أبرمت قبل تحرير سعر الصرف سبتمبر العام الماضي.



وأكد أن هذا القرار سيقلل خسائر شركات الأدوية بشكل كبير، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 100%، حيث إن 90 % من المدخلات فى صناعة الدواء من مواد خام وآلات مستوردة.



وأضاف الوزير أن قرار الزيادة شمل 980 صنفا من الأدوية الموردة لوزارة الصحة، وذلك لتوفير الأدوية الناقصة بالمستشفيات الحكومية بعد توقف بعض الشركات عن التوريد بسبب التعويم.

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الدواء إلى أن الوزارة لم تبلغ الشركات أو الغرفة بآلية تنفيذ ذلك القرار أو وقت التنفيذ، موضحا أن النسب التى صرح بها الوزير هى التى تم الاتفاق عليها فى المفاوضات.

من جانبه قال أحد مديري شركات الأدوية إن الوزارة خاطبتهم لإرسال قائمة بالأسعار الجديدية للأدوية الموردة للوزارة، موضحا أن ذلك كله فى اطار الدراسة التى تجريها الوزارة لتحديد قيمة تحريك كل صنف على حدة.

وأوضح فى تصريحات لـ”المال” أن الوزارة قالت فى آخر خطاب للشركات الموردة أنها ستنظر فى الأسعار الجديدة التى تطلبها كل شركة قائلا: إن هناك تخوفات من تأخر وقت التنفيذ حتى لا ترتفع الخسائر على الموردين.

وأكد أن العديد من الموردين لم يتوقفوا عن توريد الدواء حتى الآن بالأسعار القديمة رغم تسببها فى خسائر كبيرة للشركات المصنعة، وذلك حفاظا على صحة المرضى بالمستشفيات، وحتى لاتحدث أزمة نقص كبيرة لدى المستشفيات الحكومية مثلما حدث بالصيدليات نهاية العام الماضي قبل تحريك الأسعار.