«غرفة الدواء»: إنتاج المادة الخام يحتاج دراسة متأنية لحساب التكلفة

◗ أسامة رستم: تعاون بين «الصحة» وجهة سيادية ومستثمرين محليين لاقتناص الفرص المتاحة ◗ تشكيل لجنة لتصنيع مستحضرات السكر والسرطان والأمراض المناعية والتطعيمات ◗ على عوف: السوق ينقصها الكبسولة الفارغة ورقائق الألومنيوم ومادة الـ«PVC» كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس…

◗ أسامة رستم: تعاون بين «الصحة» وجهة سيادية ومستثمرين محليين لاقتناص الفرص المتاحة

◗ تشكيل لجنة لتصنيع مستحضرات السكر والسرطان والأمراض المناعية والتطعيمات

◗ على عوف: السوق ينقصها الكبسولة الفارغة ورقائق الألومنيوم ومادة الـ«PVC»

كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن هناك فرصًا كبيرة أمام المستثمرين لإنتاج بعض المستحضرات الطبية التى تشهد نقصًا بالسوق المحلية؛ أهمها «السكر والسرطان والأمراض المناعية والتطعيمات البشرية والأنسولين القلم والخرطوشة».



وأعلن أنه تم تشكيل مجموعة عمل بشأن هذا الأمر تضم مستثمرين محليين وممثلين للحكومة من وزارة الصحة وإحدى الجهات السيادية لتصنيع المنتجات سالفة الذكر؛ لما لها من أهمية كبيرة، وحجم استهلاك ضخم.



وأوضح أن السوق أيضًا بحاجة إلى تصنيع المواد الخام المستخدمة فى تحضير العقاقير؛ لأن ما تنتجه شركة النصر للكيماويات لا يكفى الاستخدام، كما أنه لا يغطى كل الأشكال الصيدلانية، لذلك فإن %95 من مستلزمات الإنتاج المستخدمة فى مصر مستوردة، بإجمالى فاتورة تتراوح بين 3 و3.5 مليار دولار سنويًّا.



وذكر أن تصنيع المادة الخام للدواء يحتاج لدراسة متأنية لحساب تكلفة الإنتاج، ومن ثم سعر البيع؛ حتى تكون منافِسة لأسعار السوق العالمية.



وأشار إلى أن السوق المصرية تتمتع بعوامل جذب مهمة للاستثمار تتمثل فى النمو السكانى المستمر واهتمام الحكومة بالاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية والكفاءات البشرية لإدارة المشروعات، لكن هناك معوقات يجب العمل عليها وهى التسعير الجبرى للأدوية وطول فترة التسجيل التى تصل إلى 3 سنوات فى بعض الأصناف.



وذكر أن مصر بها نحو 154 مصنعًا للدواء تغطى جميع الأشكال الصيدلانية، ويصل عدد المستحضرات المسجلة إلى 14 ألفًا، متداول منها 8 إلى 9 آلاف صنف.



ولفت نائب رئيس الغرفة إلى أن السوق المحلية استهلكت أدوية فى 2019 بقيمة اقتربت من 70 مليار جنيه، يضاف إليها 30- 35 مليارًا استهلاك المستشفيات الحكومية والجامعية ووزارة الدفاع وهيئات الشرطة.



واتفق معه فى الرأى الدكتور محيى حافظ ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، بشأن احتياجات السوق المحلية لزيادة إنتاج مستحضرات السكر والسرطان والأمراض المناعية.

وطالب حافظ، القائمين على صناعة الدواء من الحكومة والقطاع الخاص بوضع خطة واضحة عن القطاع تحدد مكان مصر فى هذه الصناعة المهمة والاستراتيجية وتكشف عن وضعها خلال 2050.

وكشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن مصر بحاجة إلى تصنيع الكبسولة الفارغة؛ لأن الإنتاج المحلى منها لا يغطى سوى 20– 30% من حجم الاستهلاك.



وأشار إلى أهمية التوسع فى تصنيع خرطوشة الأنسولين وأدوية السرطان؛ لتغطية احتياجات السوق فى ظل نمو المبيعات عامًا بعد عام.



وذكر أن السوق أيضًا بحاجة إلى تصنيع مستلزمات الإنتاج كرقائق الألومنيوم المستخدمة فى تغليف الأدوية، وكذلك مادة الـ«PVC» الشفافة.