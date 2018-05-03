غرفة الحبوب: 10 مليارات جنيه استثمارات معطلة بقطاع المطاحن

محمد ريحان كشف مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن إجمالي الاستثمارات المعطلة في قطاع المطاحن تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتنتج مطاحن "دقيق 72%" وعددها 152، نحو 11 مليون طن سنوياً، في حين أن احتياجات السوق…

محمد ريحان

كشف مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن إجمالي الاستثمارات المعطلة في قطاع المطاحن تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتنتج مطاحن “دقيق 72%” وعددها 152، نحو 11 مليون طن سنوياً، في حين أن احتياجات السوق المحلية لا تتجاوز 4,5 مليون طن، مما يعني توافر فائض يقارب الـ6,5 مليون طن.

وأضاف أن ما يتم تصديره سنوياً هو 280 ألف طن بإجمالي قيمة 86 مليون دولار من الدقيق، علمًا بأنه لا يتم حالياً تصدير أي كميات من السيمولينا، رغم وجود طلب عليها بسبب عدم تنافسية المنتج المصري من ناحية الأسعار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب، لمناقشة التحديات التصديرية التي يواجهها القطاع، بحضور النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وممثلين عن شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات.

وأضاف أن المنتج المصري يواجه منافسة شرسة من دول محيطة، مثل تركيا والتي تحصل على 18% كدعم لصادراتها، وكذلك دعم للنقل البحري، خاصة إلى أفريقيا يصل إلى 50%، مما أدى إلى زيادة صادراتها من الدقيق إلى ما يقرب من 3,7 مليون طن عام 2017 وبما يتعدى قيمته مليار دولار، وتستهدف الوصول إلى 4 ملايين طن خلال العام الجاري 2018 بما يوازي 1,250 مليار دولار.