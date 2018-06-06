غرفة الحبوب: نصف مليون طن احتياجات مصر من الأرز المستورد

كتبت: دعاء حسني أعلن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عن بدء تفعيل قرار استيراد الأرز لضبط السوق، وتخفيض الأسعار فى السوق المحلية.قال طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مصر بحاجة لاستيراد ما لا يقل عن نصف مليون طن خلال الموسم التسويقى الجديد، لتغطية احتياجات السوق المحلية،



كتبت: دعاء حسني



أعلن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عن بدء تفعيل قرار استيراد الأرز لضبط السوق، وتخفيض الأسعار فى السوق المحلية.

قال طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مصر بحاجة لاستيراد ما لا يقل عن نصف مليون طن خلال الموسم التسويقى الجديد، لتغطية احتياجات السوق المحلية، بعد تقليص الحكومة لمساحات الأرز هذا العام.

يشار إلى أن محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، قرر تخفيض مساحات الأرز المنزرعة خلال 2018 من 1.1 مليون فدان إلى 724 ألف فدان، بسبب أزمة نقص المياه جراء إقامة سد النهضة، ثم قررت الحكومة زيادة الرقعة المزروعة بمحصول الأرز هذا العام بواقع 100 ألف فدان أخرى، ليصبح إجمالى المساحة المقررة 820 ألف فدان.

وتابع حسانين، أنه لم يطلع على آليات تنفيذ القرار حتى الآن، لكنه أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الأقرب إنتاجا لأصناف الأرز المصرى، يليه الأرز الماليزى، ويقارب سعر الأرز الأمريكى المستورد 8 جنيهات للكيلو.

وقال بيان الحكومة، إن مصر تبدأ استيراد الأرز المشابه لدرجة جودة الأرز المصرى، لزيادة المعروض ومن أجل «ضبط السوق»

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، إن ما أعلنه مجلس الوزارء، يعنى أن الحكومة هى من تتولى الاستيراد.

وتوقع شحاتة أن تشهد أسعار الأرز فى السوق المحلية تراجعاً، عقب إعلان الحكومة الموافقة على استيراده، لينخفض الطن بين 10 و%15 مقارنة بسعره الحالى، الذى يتراوح بين 7 و9 آلاف جنيه للطن.

قدر شحاتة تكلفة استيراد 500 ألف طن أرز خلال الموسم الجديد بنحو 200 مليون دولار، فى ظل متوسط سعر الطن البالغ 400 دولار، حال الاستيراد من دول شرق آسيا.

كشف عن أن حجم استهلاك مصر من الأرز سنوياً يصل إلى 3 ملايين طن، لافتا إلى أنه يتوقع أن تتخطى المساحات المزروعة أرزاً هذا العام المساحة التى أعلنتها الحكومة، البالغة 820 ألف فدان.

رجح أن يتجاوز المزارعون المساحات المقررة لزراعة قرابة 1.2 مليون فدان هذا العام، بإنتاجية تقترب من 1.2 مليون طن، لتلبية حاجة السوق المحلية، فى ظل ترشيد الاستهلاك عند مستوى الأسعار السائدة حاليا للأرز.

لفت عمروحامد، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن سعر الأرز يتراوح حالياً بين 8 و10 جنيهات للكيلو، لافتاً إلى أن هناك حالة من الهدوء فى الطلب، نافياً حدوث تخزين للأرز من المستهلكين أو التجار.

توقع أن يشهد معروض الأرز فى الأسواق زيادة مع حلول شهر أغسطس المقبل مع بدء حصاد المحصول الجديد لهذا العام.