اقتصاد وأسواق

«غرفة الحبوب»: مخزون مصر من القمح آمن ويتجاوز 4 أشهر

موسم القمح المحلي المقرر افتتاحه اعتباراً من منتصف شهر أبريل المقبل سيعزز المخزون الاستراتيجي
وائل كمال 2:56 م, السبت, 5 مارس 22 2:56 م, السبت, 5 مارس 22

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أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أنَّ مخزون مصر من القمح آمن ويتجاوز 4 أشهر، وذلك بحسب بيان اليوم السبت.

وقال عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنَّ المشروع القومي للصوامع ساهم بشكل كبير في الحد من كميات القمح التي كانت تهدر؛ بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة والمعرضة للأمطار والقوارض، وكانت نسبة الفاقد تتراوح بين 15 و20%؛ بسبب سوء التخزين فى الأماكن المكشوفة على مدار السنوات العشر الماضية حتى تبنت القيادة السياسية المشروع القومي للصوامع وإنشاء العديد من الصوامع الحديثة فى مختلف المحافظات للحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والتى مازالت الدولة تصرفه للمواطن بسعر 5 قروش فقط للرغيف.

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وأضاف السلاموني، في بيان بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الطاقة التخزينية للأقماح بالصوامع زادت بشكل كبير؛ نتيجة توسع وزارة التموين في إنشاء الصوامع حتى وصلت السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، ما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية؛ حيث إنَّ المخزون يتجاوز الـ4 أشهر.

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وأشار السلاموني، إلى أن موسم القمح المحلي المقرر افتتاحه اعتباراً من منتصف شهر أبريل المقبل سيعزز أيضاً المخزون الاستراتيجي للقمح لفترات كبيرة، ومن المتوقع حصول الحكومة على كميات كبيرة هذا العام قد تصل من 3.7 مليون طن إلى 4 ملايين طن بسعر 820 جنية للإردب زنة 150 كيلو جراماً درجة نظافة 23.5 قيراط و810 جنيهات للإردب لدرجة نظافة 23 قيراطاً و800 جنيه للإردب لدرجة نظافة 22.5 قيراط

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بقلم وائل كمال

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