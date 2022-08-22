غرفة الحبوب: فتح توريد الأرز للحكومة 25 أغسطس وحتى 15 ديسمبر المقبل وعقوبات على الممتنعين (فيديو)

قال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إنه تم الإنتهاء من الضوابط الجديدة لتوريد الأرز المحلي بداية من 25 أغسطس الجاري، وحتي 15 ديسمبر المقبل لحين اكتمال الكمية المستهدفة وهي 1.5 مليون طن أو انتهاء فترة التوريد.

وأضاف شحاته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن سعر التوريد 6500 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، بجانب حافز نقل بنحو 100 جنيه ليصل إلى 6600 جنيها للطن، بجانب 6750 للطن عريض الحبة، و100 جنيه حافز نقل أيضا ليبلغ 6850 جنيها للطن.

وتابع شحاته أن مناطق استلام الأرز تصل إلى 150 نقطة استلام بخلاف نقاط القطاع الخاص وهي مخازن المضارب المعتمدة ومضارب تحت التأهيل مع هيئة سلامة الغذاء، على أن يتواصل استلام المحصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وأوضح شحاته أن وزارة التموين تستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير بنهاية موسم التوريد، وهو ما يمثل ضعف احتياجات وزارة التموين فيما يخص الأرز المطروح على بطاقات الدعم، حيث تحتاج لبطاقات التموين 600 ألف طن شعير، بهدف تأمين احتياجات المواطنين.

وأشار شحاته إلى أنه سيتم إلزام المزارعين بتوريد طن أرز على كل فدان ، حيث تصل إنتاجية للفدان إلى 3.5 طن

من جهته قال طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات خلال المداخله الهاتفية في البرنامج: “مش هنحتاج نستورد أرز، و سيتم توقيع عقوبات على المخالفين عن توريد الأرز للحكومة، وستكون مشابه لعقوبات عدم توريد القمح”.

وقال حسانين إن “جهات استلام الأرز المحلي هي مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة تسويق الأرز ومضارب قطاع الأعمال والصوامع والبنك الزراعي”.