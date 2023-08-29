غرفة الحبوب : طرح 923 ألف طن قمح في البورصة السلعية لضبط أسعار الدقيق والمخبوزات

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية،أن طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية أكثر من 923 ألف طن قمح خلال الفترة الماضية ساهم في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق.

ويشترك حاليا 123 مطحن من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية حتى الآن ،كما أن طرح الذرة الصفراء من خلال البورصة السلعية لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن يساهم أيضا في ضبط أسعار الدواجن في الأسواق .

وأشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين وبتوجيهات القيادة السياسية ،من حيث توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،الأمر الذى أدى الى تفادي أي أزمات تتعلق بنقص السلع الغذائية طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف “السلامونى” انه مع استمرار زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة في البورصة السلعية سيؤدي الى انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مرة أخرى مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن ” والمخبوزات والحلوى ” لصالح المستهلك ، وأيضا انخفاض أسعار ردة النخالة.

وأكد أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت ،مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ،وأدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية،ومع ذلك نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية .