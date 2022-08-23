غرفة الحبوب : سعر توريد طن الأرز مناسب جدا و«مفيش حجة للفلاح إنه ميوردش» (فيديو)

أكد النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، أن الحكومة وضعت إستراتيجية توريد الأرز طوال العام جيدة جدا، قائلا: إن الغرفة تعمل على توفير الأرز طوال العام بأسعار تناسب المواطنين الأكثر فقرا، من خلال العمل على تغطية بطاقات التموين بسلعة الأرز.

وقال حسانين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج اليوم على فضائية دي إم سي إن الحكومة ألزمت مزارعي الأرز على توريد 1.5 مليون طن، من خلال سعر توريد طن الأرز بشكل مناسب جدا للمزارعين، يعمل على منح المزارع تكلفة محترمة جدا.

وأضاف حسانين أن سعر طن الأرز خلال الموسم الجاري سيكون 6600 جنيه للحبة الرفيعة، و6850 للحبة الغليظة، وهو ما يضمن تحقيق أرباح له، وهو ما يساعد الفلاح على توريد الأرز، حيث إن المزارع ملزم بتوريد 1 طن عن كل فدان لديه.

وأوضح حسانين أن تكلفة زراعة فدان الأرز 15 ألف جنيه، وسيتم إعطاء المزارع 8 آلاف جنيه ربح، قائلا: كده مفيش حجة للفلاح أنه ميوردش.

وأشار حسانين إلى أن الأسعار هذا العام مختلفة عن أي عام أخر، وهذا ما ينطبق على العالم كله، وللحد من ارتفاع سعر الأرز تم تحديد سعر كيلو الأرز، بحد أقصى 12 جنيها للأرز الحبة السائب، و14 جنيها للأرز المعبأ كيلو واحد ومفيش أرز في السوق هيبقى أغلى من 14 جنيها، وده أحسن أرز في السوق.

يشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرار اليوم لتنظيم عملية التداول والتعامل على أرز الشعير المحلي للموسم الجاري.

وأوضح القرار أن موسم التوريد سيبدأ يوم 25 أغسطس الجاري، حتى 15 ديسمبر المقبل، مع وضع عقوبات مشددة على الممتنعين عن توريد الأرز لصالح الحكومة.