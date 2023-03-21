غرفة الحبوب: زيادات حتمية في أسعار الفول والعدس ويجب تغيير ثقافة الاستهلاك (فيديو)

قال النائب مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات أن هناك زيادة في الاسعار ويجب مواجهة الموضوع بمنطقية، والسلع التي يتم طرحها من فول وعدس حاليًا هي بضائع تحملت اعباء اضافية من غرامات وأرضيات في الجمارك.

يشار إلي أن سعر كيلو الفول وصل إلي 30 جنيهًا بدلا من 24 جنيهًا، والعدس البلدي وصل إلي 49 جنيهًا بدلا من 39 جنيهًا خلال الايام الماضية.

وأضاف الوليلي خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أن احتياجات السوق المحلية من الفول يتم استيرادها بنسبة 97%، والعدس كذلك بنسبة 85%.

وتابع الوليلي أنه يجب الاتفاق على إيجاد حلول منطقية لأن هناك زيادة في الاسعار حتمية، وتلك الزيادات مرتبطة بالدولار، موضحَا أن هناك وعي وإدراك بما يحدث في العالم رغم انخفاض الأسعار العالمية لكن يقابله زيادات في اللوجستيات، وتأخير في بعض السلع المفرج عنها في الموانئ.

وقال الوليلي إن الإفراجات الجمركية مازالت بطيئة، ومازال سعر الذرة الصفراء مرتفع مما يؤثر على الألبان والأجبان والبيض والفراخ، مضيفًا: مش بحب أذوق الامور، مطالبًا تغيير ثقافة الاستهلاك.

وأضاف الوليلي: مفيش حلول سريعة ويجب وضع في الاعتبار أن هناك مشكلة في تدبير العملة وبالتالي البضائع تتأخر ويجب تنظيم الامور ووضع ضوابط لخروج البضائع لعدم ارتفاع سعرها بنسبة 50% نتيجة الغرامات.