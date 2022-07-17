غرفة الحبوب: توجيهات السيسي زادت المخزون الاستراتيجي للقمح إلى 6.5 شهر

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن اتخاذ الدولة خطوات استباقية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في زيادة المخزون الاستراتيجي للقمح إلى 6.5 شهر.

وذكرت الغرفة – في بيان، اليوم، أن اتخاذ الدولة خطوات استباقية قبل جائحة كورونا، وأيضا قبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية من خلال توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية وكذلك القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم أدى إلى عدم حدوث أزمات في الأسواق.

من جهته قال رئيس الغرفة طارق حسانين، إن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأدت هذه الخطوات إلى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق، في الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.