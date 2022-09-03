«غرفة الحبوب» تطالب التجار بطرح الكميات المخزنة قبل تطبيق «سعر الأرز الإجباري»

ناشدت غرفة صناعة الحبوب برئاسة طارق حسانين باتحاد الصناعات المصرية ، التجار بطرح أي كميات أرز لديهم في الأسواق قبل تفعيل قرار تحديد سعر الأرز بالحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق بـ 12 جنيها كما سيكون سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيها كحد أقصى وقد ينخفض عن ذلك.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر.

وأضافت أنه بعد موافقة مجلس الوزراء فإن وزارة التموين بصدد صدور قرار يحدد سعر الأرز الأبيض ، بحيث سيكون سعر الحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق 12 جنيها، كما سيكون سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيها كحد أقصى.

وأكد أنه سيتم تفعيل القرار خلال أيام ، لافتا إلى ان هذا القرار يصب في صالح المستهلك خاصة أن الإنتاج المحلي من الأرز يكفي احتياجات المواطن طوال العام ، مما يؤكد وجود اكتفاء ذاتي من الأرز المحلى.

وأضاف “رجب شحاتة” أنه عقب صدور قرار تحديد حد أقصى لسعر الأرز الأبيض للمستهلك ، سيتم توزيعه على مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة تنفيذ هذا القرار ومن سيطرح أرزا أبيض فى الأسواق بأسعار مخالفة لهذا القرار سيتعرض للمساءلة القانونية، مطالبا ممن لديه أرز أبيض بسرعة طرحه بالأسواق قبل صدور القرار وتنفيذه خلال أيام.

وأشار “رجب شحاتة” إلى أن الأسواق المحلية لم تشهد أي أزمة في نقص السلع طوال فترة جائحة كورونا ، نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها وزارة التموين مسبقا ونجحت الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع يكفي لعدة أشهر ، في الوقت الذى عانت فيه كبرى الدول من أزمات كبيرة بسبب نقص السلع الغذائية لديها طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.