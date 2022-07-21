غرفة الحبوب تتوقع وصول كميات الأرز إلى 7-8 ملايين طن خلال موسم الحصاد

أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة طارق حسانين رئيس الغرفة باتحاد‪ ‬الصناعات المصرية، توافر السلع الغذائية خاصة سلعة الأرز في الأسواق المصرية بكميات كبيرة مع حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير المنتجات الغذائية طوال الوقت.

طارق حسانين

وقال الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن موسم حصاد محصول الأرز المحلى الجديد سيبدأ من منتصف شهر أغسطس المقبل، ومن المتوقع الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض.

وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير جميع السلع الغذائية ومنها الأرز وبكميات كبيرة حيث لم تشهد الأسواق أي أزمة حتى في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى وصول مركب من الخارج محملة بـ50 ألف طن أرز لصالح هيئة السلع التموينية الأسبوع المقبل، ما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وتوقع رجب شحاتة انخفاض سعر الأرز بنسبه كبيرة خلال أسبوعين مع بداية حصاد المحصول الجديد اعتبارا من 15 أغسطس المقبل حيث ستشهد الأسواق كميات كبيرة من الأرز المحلي تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة حيث أن المحصول الجديد سيعزز المخزون الاستراتيجي لأكثر من عام، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة.

وناشد شحاتة أصحاب الهايبرات والمحلات والمواطنين عدم تخزين الأرز نظراً للانخفاض الكبير المتوقع نتيجة حصاد كميات كبيرة من المحصول خلال مدة أقصاها منتضف أغسطس.