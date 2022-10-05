غرفة الحبوب: أسعار الأرز اليوم لا تتجاوز 12 جنيهًا للكيلو السائب وتوافر المعروض

كشف النائب طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن توافر الأرز في الأسواق وبكميات كبيرة، وتصل أسعار الأرز اليوم الأربعاء 5-10-2022 ، بحد أقصي 12 جنيها للكيلو الأبيض في المحال.

وأضاف “حسانين” أن هناك حرصا من وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية طوال الوقت، والعمل على وجود مخزون استراتيجي من كل المنتجات الغذائية.

رجب شحاتة

وأوضح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ، بأن شعبة الأرز ملتزمة بقرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حول توريد الأرز الشعير ، لافتا الى أن أسعار الأرز في الأسواق تشهد استقرارا خاصة بعد القرار الخاص بتحديد حد أقصى لسعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ بـ 15 جنيها كحد اقصى للسعر لكنه قد ينخفض عن ذلك

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الغرفه لشعبة الأرز ، بحضور رجب شحاتة رئيس الشعبة وبمشاركة ممثلي أصحاب مضارب الأرز بجميع محافظات الجمهورية، لبحث الحفاظ على أستقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق.

واستعرض الاجتماع شرح فكرة المنظومة التي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن توريد الأرز الشعير للوزارة والتي تم اعتمادها من دولة رئيس الوزراء لما يمثله محصول الأرز الشعير من استراتيجية هامة، ويعتبر بمثابة المحصول المحلي الوحيد الذى يوجد فيه اكتفاء ذاتي.

وتم الاستماع الي رؤية أصحاب الصناعة، كما تم الخروج من الاجتماع بموافقة أصحاب المضارب علي المشاركة في منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية الواعدة التي ستحقق استقرار وثبات للأسعار وانسيابية في تدفق الأرز الشعير لأصحاب الصناعة، ووصول الأرز الأبيض للمواطنين بكافة طوائفهم بأسعار مناسبة لكل الفئات.

كما تم الاتفاق على وضع إعلان على مداخل وبوابات المضارب عن سعر الأرز طبقا للقرار الوزاري بخط واضح ،بسعر 6850 لطن الأرز عريض الحبة بسعر 6600 جنيه لرفيع الحبة ،وان يتم التقدم للتسجيل في المنظومة التموينية لدى هيئة السلع التموينية وهيئة سلامة الغذاء على أن تقوم هيئة سلامة الغذاء بالتواصل مع صاحب المضرب وارسال بريد الكتروني بموعد المعاينة وبعدها اخذ الموافقة وإضافة المضرب إلى المنظومة.