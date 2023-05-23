غرفة الجيزة: مشاركة اتحاد الصناعات والغرف التجارية بالحوار الوطني ضرورة

طالب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة لجان الصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني ببحث ومناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، لزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وذكر ناصر في بيان اليوم، أن مشاركة القطاع الصناعي تبلغ 16% من الدخل القومي ويأمل زيادة تلك النسبة في المستقبل ضمن استراتيجية متكاملة تدعم الاستثمار والصناعة وتتيح لرجال الأعمال من القطاع الصناعي فرص استثمارية في مجال الصناعة مع العمل على بث رسائل طمأنينة للمستثمرين المصريين والأجانب.

وأشاد رئيس تجارية الجيزة بالمناقشات التي بدأت اليوم بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي مطالبا بالعمل على ضم العديد من شركاء القطاع الصناعي والقطاع التجاري من الاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية إلى تلك المناقشات.

وأوضح أن ذلك لطرح المشاكل والمصاعب الفعلية التي تواجههم على أرض الواقع الفعلي سواء المتعلقة بإنشاء المصانع أو الفرص التسويقية للمنتجات محليا وخارجيا.

وأكد أن تلك الاجتماعات تساهم في إبراز مشاكل الصناعة والتجاره للعمل على حلها وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والمستثمرين والعمل على جذب رؤوس الأموال في المجال الصناعي.

وأشار إلى حرص القيادة السياسية والحكومة على إيجاد حلول للتحديات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية وإزالة جميع المعوقات التي تعترض قطاع الصناعة.