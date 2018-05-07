غرفة الجيزة تُقيم 12 معرضا سلعيا استعدادا لرمضان

دعاء حسنيانتهى مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، من ترتيبات إقامة 12 معرضاً لبيع السلع لمواطني محافظة الجيزة بتخفيضات فى الأسعار بنسب تتراوح ما بين 15 و 25%، استعداداً لشهر رمضانومن المفترض أن تبدأ المعارض عملها إبتداءاً من يوم الخميس المقبل وتستمر حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان

دعاء حسني

انتهى مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، من ترتيبات إقامة 12 معرضاً لبيع السلع لمواطني محافظة الجيزة بتخفيضات فى الأسعار بنسب تتراوح ما بين 15 و 25%، استعداداً لشهر رمضان

ومن المفترض أن تبدأ المعارض عملها إبتداءاً من يوم الخميس المقبل وتستمر حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان بمشاركة نحو 64 شركة تعمل فى مجال الصناعات الغذائية والمنزلية.

وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن المعارض التى تنظمها الغرفة ستُقام بالتزامن مع معرض “سوبر ماركت” الذي يقام خلال الأيام المقبلة بأرض المعارض تحت شعار “أهلاً رمضان” بالتعاون بين الغرف التجارية ووزارة التموين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد أن أن تنظيم المعارض السلعية والمشاركة فيها يعد من أولويات عمل الغرف التجارية بكافة المحافظات وفقاً للقانون رقم 158 لسنة 1951 المنظم لأنشطة الغرف التجارية.

وأشار “ناصر”، إلى أنه فى إطار التعاون المستمر والملموس بين مجلس إدارة الغرفة واللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، تم الاتفاق على إقامة 12 معرضا سلعيا بمراكز وأحياء المحافظة ومنها حي الوراق على مساحة 2100 متر مربع بكورنيش النيل، وحي إمبابة على مساحة 2000 متر مربع بشارع المحطة، وحي المنيب على مساحة ألف متر مربع أمام محطة مترو الأنفاق، وحي بولاق الدكرور على مساحة ألف متر مبع بشارع الملك فيصل ومنطقة العمرانية على مساحة ألفي متر مربع بجوار ترعة الزمر، وحي الهرم على مساحة 800 متر مربع بجوار كوبري أبو طالب وحي العجوزة على مساحة ألف متر مربع بمنطقة أرض اللواء.

وأضاف “رئيس الغرفة”، أن المعارض ستقام كذلك بمركز أوسيم بمنطقة بشتيل ومركز أبو النمرس على مساحة ألف متر مربع بجوار مستشفى الحسن والحسين ومركز البدرشين على مساحة 700 متر مربع بشارع بورسعيد، بخلاف معرض سيتولى إدارته جهاز مدينة الشيخ زايد على مساحة ألف متر مربع ومعرضين سيتولى إدارتهما جهاز مدينة السادس من أكتوبر الأول على مساحة 700 متر مربع والثاني على مساحة 400 متر مربع

وأوضح أنه تم اختيار الشركات التى ستقوم بعرض منتجاتها بالمعارض من خلال لجنة بالغرفة لضمان الإلتزام بالمعايير التى وضعتها الغرفة للمشاركة.

وتوقع أبو الحجاج سالم، المشروف على المعارض السلعية بالغرفة، أن يتضمن كل معرض مشاركة مابين 30 و 50 شركة عارضة حسب مساحة كل معرض، مشيراً إلى أن الغرفة تتحمل تكلفة مشاركة كافة الشركات بالمعارض شريطة الإلتزام بنسب تخفيضات حقيقية تتراوح مابين 15 و 25%.

أشار “سالم”، إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين للتواجد بكافة المعارض وكذلك كافة الشركات الحكومية وهو مايحقق المنافسة التى تصب فى النهاية فى صالح المستهلك، وكذلك تم التنسيق مع جمعية سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة لعرض منتجاتها داخل المعارض التى تُقيمها الغرفة.

