غرفة الجيزة تطالب بزيادة التعاون التجاري مع اليونان وقبرص

محمد مجديأكد عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، على ضرورة تطوير التكامل بين مصر وقبرص واليونان على المستوى الاقتصادي والتجاري بشكل يتماشى مع عمق العلاقات السياسية بين الدول الثلاث.وقال ناصر، خلال الجولة التى نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الجمعة، لمبادرة العودة للجذور للوفد اليونان

محمد مجدي

أكد عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، على ضرورة تطوير التكامل بين مصر وقبرص واليونان على المستوى الاقتصادي والتجاري بشكل يتماشى مع عمق العلاقات السياسية بين الدول الثلاث.

وقال ناصر، خلال الجولة التى نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الجمعة، لمبادرة العودة للجذور للوفد اليوناني والقبرصي بأهرامات الجيزة، إنه لابد أن تعمل منظمات الأعمال والمستثمرين على الاستفادة من العلاقات القوية بين رؤساء الثلاث دول مصر وقبرص واليونان، لنمو الأعمال والاستثمارات وزيادة الوفود السياحية البينية.

وأضاف أن جميع الظروف مهيأة لتطوير هذا التعاون ومبادرة العودة للجذور، هي الخطوة الأولى لبداية مرحلة جديدة للعلاقات بين الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان.

ولفت إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة التي أطلقتها مني مكرم عبيد وزيرة الهجرة المصرية “العودة للجذور بين دول مصر وقبرص واليونان”، تعد خطوة جيدة جدًا لإعادة العلاقات.

وأوضح ناصر أن اليونان وقبرص تحتلان مكانة عظيمة في تاريخ مصر، مضيفاً أن هناك جاليات كبيرة من اليونان وقبرص كانت تعيش في مصر منذ عدة سنوات، ولايزال الكثير منهم يرتبطون بالكثير من المصريين.

وأشار إلى أن مبادرة العودة للجذور فرصة كبيرة تساعد على لم الشمل للمصريين فى الخارج، كما تعد فرصة قوية لتنشيط ودعم السياحة المصرية وانتعاش الاقتصاد المصري.