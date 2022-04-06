تستعد الغرفة التجارية فى الجيزة للبدء فى تجهيز وإقامة 98 معرض سلع غذائية بتخفيضات تتراوح من 20 إلى %35 فى جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، ومحافظة الجيزة، ومديرية أمن الجيزة.

وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية فى الجيزة – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن دور المحافظة هو تحديد الأماكن والمناطق الخالية وغير المستغلة، على أن تقوم وزارة التنمية المحلية بتخصيص تلك المناطق للغرفة التجارية بالمجان، بينما تقوم مديرية الأمن بتوفير الحماية المدنية والأمنية للمعارض.

الدجوى: تبدأ قبل عيد الفطر وتستمر لمدة عام بتخفيضات %35

وأوضح أن دور وزارة التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية هو تجهيز تلك المعارض، مشيرا إلى أنه مستهدف مشاركة 400 تاجر وشركة مواد غذائية فى الجيزة فى تلك المعارض بشرط أن يكون العارض لديه سجل تجارى فى محافظة الجيزة.

وأشار إلى أن تلك المعارض سيتم إقامتها فى أماكن قريبة من التجمعات والمناطق السكنية فى جميع أنحاء المحافظة، والتى لا توجد فيها معارض «أهلا رمضان» ومنها الصف والبدرشين والعياط والمنيب.

وقال إنه سيتم أيضا تسيير سيارات سلع متنقلة تمكث لمدة أسبوع فى المناطق الأكثر احتياجا أو التى لا توجد فيها معارض وشوادر سلع غذائية مثل منطقة «ابنى بيتك» فى مدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح أنه سيتم البدء فى إقامة تلك المعارض البالغ عددها 98 قبل عيد الفطر، على أن تستمر لمدة عام.

وأشار إلى أن الهدف من تلك المعارض الجديدة هو استكمال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة معارض سلع غذائية طوال العام للمواطنين بهدف تخفيف حدة ارتفاع أسعار السلع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

و أكد «الدجوى» أن معرض «أهلا رمضان» الرئيسى فى محافظة الجيزة مستمر حتى نهاية شهر الصوم ويضم مختلف السلع والمنتجات الغذائية من اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والبيض والتمور وياميش رمضان إضافة إلى السلع الأساسية من سكر وأرز ومكرونة ودقيق ومسلى وزيوت بتخفيضات تصل إلى %30.

وقال إنه تم أيضا افتتاح 6 معارض «أهلا رمضان» كبرى فى كل من أحياء المنيب والبدرشين والعياط والصف والوراق وأوسيم.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة افتتحوا معرض «أهلا رمضان» بشارع فيصل على مساحة 2000 متر مربع، وبمشاركة 80 شركة وتاجرا.