«غرفة الجيزة» تدعو شركات الهواتف لإعفاء موزعيها من مستهدف المبيعات

دعت الغرفة التجارية بالجيزة شركات الهواتف الذكية لإعفاء موزعيها من تحقيق المبيعات الشهرية المستهدفة (التارجت)، بسبب حالة التخبط التى تسيطر على السوق المصرية، جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

قال محمد هداية، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة، إن الشعبة وجهت خطابات لشركات الهواتف للمطالبة بعدم فرض غرامات على التجار تتعلق بالكميات والمبيعات المستهدفة خلال الوقت الراهن، فى ظل حالة الركود التى تضرب الأسواق وتدنى مؤشرات حركة البيع.

أوضح هداية لـ«المال» أن هناك بعض الشركات وافقت مبدئيًا على تلك المبادرة منها “الكاتيل” الصينية، و”نوكيا” الفنلندية، كما وجهت الغرفة إلى ضرورة صرف المستحقات المتأخرة للموزعين بما يمكنهم من سداد رواتب العاملين وقيمة إيجار المحلات .

أشار إلى أن الغرفة بصدد تعميم المبادرة لتشمل القطاعات الأخرى لتخفيف العبء على قنوات البيع.

تابع: «تشهد الفترة الحالية إجراء مباحثات مكثفة مع شركات المحمول والتجار للوقوف على آخر مستجدات أزمة “كورونا” ومدى تأثيرها على الخطط التوسعية المستهدفة».

وقال إن أزمات السوق بدأت تنحصر فى زيادة أسعار بعض الهواتف المحمولة وإكسسوراتها، لا سيما للمنتجات الجديدة التى تم طرحها مؤخرًا، على خلفية بطء حركة الإفراجات الجمركية داخل الموانيء، بسبب عمليات التعقيم الشامل على السلع المستوردة قبل دخولها للسوق.

لفت إلى أن حركة استيراد الهواتف وإكسسوراتها شبه متوقفة منذ شهر تقريبًا، مع إعلان العديد من المصانع العالمية التوقف عن الإنتاج تزامنًا مع تعليق مصر حركة الطيران.

يشار إلى أن مبيعات سوق الهواتف الذكية فى مصر ارتفعت لتصل إلى 13.9 مليون جهاز خلال العام الماضى، بقيمة بلغت 44.8 مليار جنيه، مقارنة مع 12.6 مليون جهاز، بقيمة بلغت 38.6 مليار جنيه فى 2018، طبقًا لبيانات مؤسسة الأبحاث التسويقية (GFK).

استحوذت العلامة الكورية سامسونج على النصيب الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة %30.2 خلال العام الماضى، وجاءت العلامة الصينية أوبو فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية بحصة سوقية %19.3 تبعتها «هواوى» الصينية فى المركز الثالث بحصة بلغت %18.9 ثم إنفينيكس الصينية رابعًا %9.4 ، تلتها «هونر» التابعة لهواوى بحصة بلغت 4.2 %.

وحلت ريدمى الصينية سادسًا بحصة سوقية %3.7 أعقبها «ريلمى» فى المركز السابع بحصة قدرها %3.3 فيما استحوذت باقى العلامات الأخرى على حصة سوقية بلغت %11.