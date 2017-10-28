غرفة الجيزة تبدأ دورات تأهيل تجار المحمول.. الإثنين

نائب رئيس شعبة الاتصالات: 5 شركات سترعاها هى موتورلا ونوكيا والكاتيل وهواوي، فضلا عن شركة إل جيدعاء حسنىتبدأ غرفة الجيزة التجارية، بعد غد الإثنين، سلسلة من الدورات التدريبية لتأهيل العاملين بمجالات الاتصالات والتليفونات المحمولة على تنمية المهارات وفنون البيع والتعرف على أحدث تكنولوجيات المحمول

نائب رئيس شعبة الاتصالات: 5 شركات سترعاها هى موتورلا ونوكيا والكاتيل وهواوي، فضلا عن شركة إل جي

دعاء حسنى

تبدأ غرفة الجيزة التجارية، بعد غد الإثنين، سلسلة من الدورات التدريبية لتأهيل العاملين بمجالات الاتصالات والتليفونات المحمولة على تنمية المهارات وفنون البيع والتعرف على أحدث تكنولوجيات المحمول حول العالم.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة، قى البيان الصادر عن الغرفة، إن الدورات ستمنح بالمجان فى التنمية البشرية وإدارة الأعمال للعاملين بقطاع الاتصالات من منتسبي الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، كاشفا أن الدورات ستقام برعاية ٥ من كبريات الشركات العالمية وهي: موتورلا، نوكيا، الكاتيل، وهواوي، فضلا عن شركة إل جي، حيث سيقوم بالمحاضرات مدربون متخصصون من الشركات الخمس.

وأشار “هداية”، إلى أن الدورات الخمس ستقام الأولى منها بعد غد الإثنين على أن تقام الدورات الأربع التالية أيام الإثنين والأربعاء من الأسبوعين المقبلين، متوقعا أن يشارك بها ١٥٠ من وكلاء وموزعي شركات التليفون المحمول سيتم منحهم شهادات معتمدة باجتياز الدورات، كاشفا أن الشعبة تستهدف التوسع فى النشاط التدريبي لمنتسبيها الذين يصل عددهم إلى نحو ٢٥٠٠ شركة تعمل بالمجال داخل محافظة الجيزة من إجمالي ١٤ ألف شركة على مستوى الجمهورية بحسب الاحصائيات الرسمية للشركات العالمية العاملة بالسوق المحلية.

وكشف أن مجلس إدارة الشعبة فى دورته الجديدة يعتزم تنفيذ عدد من البرامج والبروتوكولات مع مختلف الجهات بهدف الارتقاء بمستويات العاملين بالمجال فى محافظة الجيزة وتنظيم السوق بما يجعله كيانا منظما يضم كل العاملين بمجال الاتصالات والمحمول.