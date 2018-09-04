غرفة الجيزة تبدأ تاسع دوراتها لتأهيل المستوردين.. السبت

كتبت: دعاء حسني أعلنت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، عن بدء تاسع دوراتها التدريبية لتأهيل وتدريب المستوردين يوم السبت المقبل بمقر الغرفة، والتى من المُقرر أن يشارك بها 80 من أصحاب البطاقات الاستيرادية. وقال…

كتبت: دعاء حسني

أعلنت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، عن بدء تاسع دوراتها التدريبية لتأهيل وتدريب المستوردين يوم السبت المقبل بمقر الغرفة، والتى من المُقرر أن يشارك بها 80 من أصحاب البطاقات الاستيرادية.

وقال أحمد بيومي، أمين صندوق الغرفة، رئيس شعبة المستوردين، إن الغرفة انتهت خلال الدورات التدريبية الثماني التى عقدتها منذ أكتوبر الماضي من تأهيل 1170 تاجرا ومستوردا منهم 85 من منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات الأخرى ومنها الفيوم وبني سويف، مشيرا إلى أن الدورات تركز إلى جانب المعلومات الفنية الخاصة بالاستيرادية على ما جاء بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2017 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، بشأن القيد فى سجل المستوردين.

أشار “بيومي” إلى أن الدورة الجديدة سيقوم بالمحاضرة فيها نخبة من الأكاديمين والمتخصصين فى الشأن التجاري والاستيرادي والجمركي ومنهم الدكتور وائل محمود عميد الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور نشأت الوكيل عميد كلية التجارة الخارجية بجامعة حلوان، والدكتور عمر سلمان عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، ومحمد سلام مستشار اتحاد الغرف التجارية، وعادل بشير ومحمد عيد من الهيئة العامة للجمارك.

لفت “أمين صندوق الغرفة”، أن المهلة التى منحتها وزارة التجارة والصناعة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم انتهت فى 24 أغسطس الماضي ولكن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات منحت المستوردين الذين تقدموا لها لتوفيق الأوضاع بطاقات استيرادية مؤقتة لحين إتمام الدورات التدريبية التى تنظمها الغرفة التجارية للحصول على البطاقات الاستيرادية الدائمة وفق التعديلات لقانون سجل المستوردين.

أكد “بيومي” أن كافة المشاركين بالدورات التى أقامتها الغرفة أشادوا بما تحقق لهم من استفادة معلوماتية من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين ومنهم الدكتور إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء علاء عبدالكريم الرئيس الأسبق للهيئة، مشيرا إلى أن بعض الشركات التي أرسلت موظفيها للحصول على الدورات حرصوا على المشاركة بعدما تأكدوا من جديتها وكم المعلومات التى تقدمها.

أشار إلى أن من أهداف الدورة التدريبية التعريف بأهم الشروط التى يجب أن تتوفر فى المستورد وبيئة الاستيراد الخارجية والاتفاقيات المنظمة للتجارة الدولية التى تشمل التكتلات والاتفاقيات الثنائية وقواعد وشهادات المنشأ وتنمية قدرة المتدربين في الإلمام بالبيئة الداخلية للاستيراد والهيئات العامة للاستيراد والإجراءات الجمركية والمصطلحات التجارية ودراسة خطابات الضمان بأنواعها ودورها فى العملية التجارية والنقل والشحن وجودة المنتج وشهادة الجودة.