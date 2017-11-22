غرفة الجيزة تبدأ إجراءات تأسيس شركة مساهمة لخدمة التجار

دعاء حسنى أعلنت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، عن بدء إجراءات تأسيس شركة تجارية واستثمارية تعمل تحت مظلة الغرفة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2017، الذي يسمح للغرف التجارية واتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها من الاحتياطات

دعاء حسنى

أعلنت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، عن بدء إجراءات تأسيس شركة تجارية واستثمارية تعمل تحت مظلة الغرفة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2017، الذي يسمح للغرف التجارية واتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها من الاحتياطات النقدية للغرف، بما يخدم التجار والمستثمرين والمواطنين بالمحافظات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الغرفة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، برئاسة أحمد الناظر، فضلاً عن عدد من المستثمرين بمحافظتي الجيزة وسوهاج.

وأوضح محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أنه يجري العمل على تحديد عدد من المشروعات التي سيتم الاستقرار على الاستثمار فيها داخل محافظة الجيزة، بما يساعد علي تنمية التجارة والحد من العشوائيات وتجارة الأرصفة من خلال إقامة عدد من الأسواق الحضارية بالتنسيق مع المحافظة.

من جانبه، قال أحمد الناظر، رئيس غرفة سوهاج، إنه سيتم الاستفادة من تجربة غرفة الجيزة في تطوير وتحديث الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج حتي يمكن خدمة التجار الأعضاء، الذين يصل عددهم إلى 80 ألف عضو مقيد بالغرفة، كاشفًا أنه سيتم تنظيم زيارة لأعضاء الغرفة التجارية بالجيزة إلى سوهاج لتنمية العلاقات والتعاون بين الغرفتين.

وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة، إنه تم التواصل مع شعب المخابز بالمحافظات والتنسيق مع وزارة التموين لحل المشاكل التي ظهرت بسبب خفض حصص الدقيق، وحل الأزمة وزيادة الحصص المنصرفة للمحافظات من الدقيق.

وأكد أحمد حجازي، أمين الصندوق المساعد بغرفة الجيزة، أنه يتم تنفيذ مشروع للتأمين الصحي علي تجار الجيزة، بما يضمن زيادة الخدمات الصحية المقدمة بأقل تكلفة، كما أنه تم افتتاح عدد من الفروع للغرفة في اكتوبر و البدرشين للتيسير علي التجار المنتسبين للغرفة.