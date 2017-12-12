غرفة الجيزة التجارية تنظم دورات جديدة لتأهيل المستوردين

مهلة توفيق الاوضاع تنتهي 22 ديسمبر دعاء حسني قررت الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة عادل ناصر، تنظيم دورات جديدة للمستوردين بدءا من يوم السبت المقبل لتأهيل المستوردين لاستخراج شهادات مزاولة نشاط الاستيراد، وذلك تنفيذاً لقانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017،…

مهلة توفيق الاوضاع تنتهي 22 ديسمبر

دعاء حسني

قررت الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة عادل ناصر، تنظيم دورات جديدة للمستوردين بدءا من يوم السبت المقبل لتأهيل المستوردين لاستخراج شهادات مزاولة نشاط الاستيراد، وذلك تنفيذاً لقانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017، وتيسيرا عليهم وعلى التجار منتسبي الغرفة وبعد النجاح الذي حققته الدورات السابقة وزيادة الاقبال عليها.

وقال أحمد بيومي، أمين صندوق الغرفة، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، في بيان صحفي اليوم إنه تم تقديم كل التيسيرات للمستوردين، وأنه سيتم الاستمرار في تقديم الدورات التدريبية لمواجهة الطلب المتزايد عليها والتي تساعدهم على العمل طبقا للقرارات الجديدة على الانشطة الاستيرادية لخلق أجيال جديدة من المستوردين المؤهلين، موضحاً أن اجتياز الدورة أصبح من الشروط الأساسية لاستخراج شهادة مزاولة الاستيراد، مشيراً إلى أنه تم إرسال كشف بأسماء المشاركين في الدورات إلى الاتحاد العام للغرف التجارية.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد قرر مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية حتى 22 ديسمبر المقبل بدلا من بداية سبتمبر الحالي حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين والذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على العشوائية وضمان جودة المنتجات المستوردة.

وأشار “بيومي”، إلى أنه تم اختيار متخصصين من كل الجهات المعنية بالنشاط، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من الدورات الجديدة يصل الي 120 مستورداً، مؤكداً أن القواعد الجديدة التى أقرها القانون رقم 7 لسنة 2017 لسجل المستوردين تهدف الي الصالح العام وتساعد على تنمية وتطوير الاقتصاد القومي.