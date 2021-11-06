غرفة الجلود: 40 شركة مصرية ضمن معرض إيساف الدولي للمستلزمات في تركيا

أعلنت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، عن تنظيم زيارة 40 شركة مصرية لمعرض أيساف الدولي لمستلزمات انتاج الأحذية والمنتجات الجلدية، والذي يقام في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري في اسطنبول بتركيا ، للتعرف على أحدث خطوط الموضة العالمية في صناعة الجلود.

قال جمال السمالوطي رئيس الغرفة في بيان، صباح اليوم، إن زيارة الشركات المصرية لمعرض أيساف يأتي في إطار جهود الغرفة للعمل على تنمية وتطوير قطاع الجلود وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، مشيرا إلى أن مصر تصنع فقط 25% من مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ومن هنا تأتي أهمية المشاركة في المعرض الخاص بالمستلزمات للتعرف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذه الصناعة والموديلات الجديدة.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أن المعرض دائماً يسفر عن إبرام تعاقدات بين الشركات المصرية المشاركة ونظائرها من الشركات التركية المنتجة لمستلزمات الإنتاج، ويعد هذا التوقيت فرصة واعدة لشراء المواد الخام من تركيا بسعر أقل مما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة بسبب التراجع الكبير في قيمة الليرة التركية.

وأضاف السمالوطي أن الغرفة تعد دراسة حالياً للمشاركة في عدد كبير من المعارض الخارجية وتنظيم بعثات تجارية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالمياً والمساهمة في زيادة صادرات القطاع، منها معرض لينيابيلي في إيطاليا خلال شهر فبراير المقبل، مؤكداً أن المشاركة في هذه المعرض يعطي فكرة للمنتج المصري بكيفية تطوير منتجه ويستطيع المنافسة عالمياً.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية وبسبب جائحة كورونا توقفت مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية أو استقدام بعثات تجارية لمعرض القاهرة الدولي للجلود المقام سنوياً في مصر، مما كان لذلك آثار سلبية على حجم صادرات القطاع.

وأكد أنه مع عودة المشاركة وبقوة في المعارض الخارجية و دعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعة المصرية والسعي لتحقيق الهدف الأبرز بالوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنوياً سيكون هناك دور قوي لصناعة الجلود المصرية على الخريطة العالمية.