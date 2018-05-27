غرفة الجلود : 200 مليون دولار صادارات متوقعة العام المقبل

أحمد صبرى قال أحمد الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن حجم صادارات مصر من صناعة دباغة الجلود وصل إلى 143 مليون دولار مهددة بالانخفاض العام الحالي بسبب نقل المصانع لمدينة الروبيكي حيث توقفت لفترة. وأضاف في لقاء مع برنامج "أسواق وأعمال" على قناة "أون لايف" أن المشاكل

أحمد صبرى

قال أحمد الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن حجم صادارات مصر من صناعة دباغة الجلود وصل إلى 143 مليون دولار مهددة بالانخفاض العام الحالي بسبب نقل المصانع لمدينة الروبيكي حيث توقفت لفترة.



وأضاف في لقاء مع برنامج “أسواق وأعمال” على قناة “أون لايف” أن المشاكل التي تواجه المدينة هي بعد المسافة حيث لاتتوافر وسائل نقل عامة بشكل مناسب لنقل العمال، وهو مايؤدى إلى ارتفاع تكلفة نقل العمالة إضافة إلى تدريبهم وعدم وجود وحدات سكنية لهم.

وأوضح أن مبيعات القطاع فى الأربع أشهر الأولى من العام بلغ 42 مليون دولار ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج العام المقبل إلى 200 مليون دولار بعد اكتمال بناء المدينة ومخططاتها.