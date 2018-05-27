غرفة الجلود: زيادة ذبح الماشية الإناث يهدد الصناعة

أحمد صبرى قال أحمد الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات إن مصر أصبحت الثالثة عالميا في جودة دباغة الجلود، إلا أن هناك انخفاضا كبيرا فى كميات الإنتاج يهدد الصناعة بشكل جدى، جعل مصر فى مؤخرة البلاد المصنعة للجلود.وأضاف فى لقاء مع برنامج أسواق وأعمال على قناة "أون لايف" أن هذا ا

أحمد صبرى

قال أحمد الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات إن مصر أصبحت الثالثة عالميا في جودة دباغة الجلود، إلا أن هناك انخفاضا كبيرا فى كميات الإنتاج يهدد الصناعة بشكل جدى، جعل مصر فى مؤخرة البلاد المصنعة للجلود.

وأضاف فى لقاء مع برنامج أسواق وأعمال على قناة “أون لايف” أن هذا الانخفاض سببه زيادة نسبة ذبح الإناث من البقر والجاموس والذي أدى إلى انخفاض حجم الثروة الحيوانية، إضافة إلى السلخ اليدوي الذي يؤدى إلى فقد 30% من جودة الجلد.

وأكد أن الدولة تدعم تلك الصناعة وحمايتها عبر تحديد مواصفات معينة للمنتج الأجنبي بسبب منافسته الشرسة عبر الجلود غير الطبيعية.