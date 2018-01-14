غرفة التكنولوجيا وإيتيدا تطلقان مبادرة لتنمية الشركات الصغيرة

محمود جمالأطلقت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات اليوم، فعاليات منتدى مستقبل تقنيات الـ Blockchain، بجانب الإعلان عن مبادرة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا بحضور 350 متخصصا ممثلين عن 290 شركة مصرية. افت

محمود جمال

أطلقت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات اليوم، فعاليات منتدى مستقبل تقنيات الـ Blockchain، بجانب الإعلان عن مبادرة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا بحضور 350 متخصصا ممثلين عن 290 شركة مصرية.

افتتح المنتدى وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT وألقى الكلمة الترحيبية.

ورحب جاد بالحضور قائلا:” إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن اليوم عن انطلاق أولى فعالياتنا التقنية التي تعكس التزامنا تجاه تنمية الصناعة الرقمية في مصر وتنمية الشركات ونقل التوجهات الجديدة بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، موضحاً أن هذه الخطوة تعد استكمالاً لمجهودات الغرفة في تعزيز التحول الرقمي للكيانات المصرية والشركات المحلية للسير نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل واعد للصناعة المصرية “.

وأضاف:” إنه بالرغم من ظهور تقنيات Blockchain منذ فترة طويلة إلا أنها استطاعت أن تحدث الكثير من التغييرات خلال السنوات الخمس الماضية في ملامح مستقبل التقنيات الجديدة، وهانحن اليوم نقف أمامكم بباقة متكاملة من جلسات العمل لنسلط الضوء على آليات التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة “.

ومن جانبه أوضح خالد مرسي عضو مجلس إدارة الغرفة ومسئول محور بناء قدرات الشركات عن رؤية الغرفة لإطلاق برامج متكاملة على الصعيد الفني والإستراتيجي لتعزيز مجهودات الشركات في تقديم الحلول والخدمات التي تتناسب ومتطلبات السوق، وتأهيلها للتصدير وزيادة حجم أعمالها في مختلف الأسواق المستهدفة، مشيراً إلى أن رؤية الغرفة تراهن على جودة وكفاءة نقل المعلومات التي تتيح للشركات الأعضاء تحقيق نتائج حقيقية ذات مردود إيجابي “.

وأكد أن لقاء اليوم هو أولى ثمار التكامل في الرؤية ما بين محور بناء قدرات الشركات ومحور الإبداع والإبتكار في الغرفة.

وفي سياق متصل، أعلن محمد خليف عضو مجلس إدارة الغرفة ومسئول محور الإبداع والإبتكار عن إطلاق أول Blockchain Community و Blockchain Mentor للشركات والخبراء في مصر، لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في منظومة صناعة تقنيات الـ Blockchain بما يضمن للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل مايقرب من 90% من الشركات المصرية ملاحقة المتطلبات المتسارعة من حلول وتطبيقات وخدمات من شأنها التأثير على مستقبل القطاعات المختلفة في الدولة”.

وأضاف:” إننا نتطلع لتصدير الخدمات والتطبيقات والحلول المصرية بعد نشر الوعي اللازم بالمتطلبات العالمية لخلق قيمة مضافة تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للتوسع الإقليمي للشركات المصرية، بالإضافة إلى الإعتماد على عوامل الابتكار والإبداع في إنتاج مشروعات جديدة داعمة للخطة التنموية “.