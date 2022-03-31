غرفة التكنولوجيا توقع 20 اتفاقية تعاون مع 250 جهة صناعية لتزويدها بحلول الفاتورة الإلكترونية 

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن نتائج لقائها الذي انعقد بالتعاون مع القطاع الصناعي بهدف تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات التقنية في مجال تطور إدارة منظومة حلول وتطبيقات الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى أبرز نتائج لقاءات العمل الثنائية الذي شارك بها أكثر من 26 شركة من مطوري أنظمة الفاتورة الإلكترونية و250 جهة صناعية للتعرف عن قرب على الأنظمة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية وفقاً لتوجيهات وزارة المالية، حيث انعقد اللقاء بمشاركة فودافون بيزنس Vodafone business كراعي رئيسي.

شهد الحدث عددا من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز مجهوداتها في تأهيل ورفع وعي مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة نحو مسيرة التحول الرقمي، ومن أبرزها انعقاد أكثر من 550 لقاء مشتركا بين الجهات الصناعية والشركات الأعضاء من مطوري أنظمة الفاتورة الإلكترونية، كما كشف المشاركون خلال اللقاءات الثنائية عن توقيع 20 عقد عمل مع توقعات بإنهاء إجراءات التعاقد مع أكثر من 250 عميل جديد من القطاع الصناعي .

وتعقيبا على هذا البيان، صرح الدكتور مصطفى صالح نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قائلاً: إن النتائج التي استطعنا أن نحققها خلال اللقاءات الثنائية بين أعضاء الغرفة من مطوري أنظمة الفاتورة الإلكترونية والقطاع الصناعي تعكس قيمة المجهودات التي نبذلها في اتجاه دعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية في الدولة ، بالإضافة إلى تتويج مجهوداتنا مع مصلحة الضرائب المصرية على مدار السنوات الماضية في أنظمة سداد الضرائب الإلكترونية والمواصفات القياسية لإعتماد البرامج المحاسبية لدى الجهات المعنية ، مشيراً إلى إننا نعمل على ترسيخ دورنا في دعم مفهوم الربط المباشر مع وزارة المالية عبر باقة منتجات أعضائنا ممن لديهم أنظمة متوافقة مع المواصفات الحكومية للتسهيل على القطاع الصناعي في تنفيذ الفاتورة الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء انعقد تحت رعاية شركتي كلاود سوفت 5 – إيجيبت تراست كراعي بلاتيني، وشركتي أوفيس سوفت – بايونيرز كراعي ذهبي ، وكل من شركة ديوان سوفت وشركة كومسيس سوفت وير ، وشركة كريستال مايند كراعي فضي .