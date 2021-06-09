اتصالات وتكنولوجيا

غرفة التكنولوجيا ترفع وعي 130 شركة مصرية بآليات تنفيذ مبادرة «توطين»

لميكنة أعمال 400 الف تاجر
محمود جمال 1:18 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 1:18 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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 أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” شعبة الاقتصاد الرقمي بالإتحاد العام بالغرف التجارية تنظيم جلسة تعريفية لرفع الوعي بآليات تنفيذ مبادرة “توطين”وسبل الإستفادة منها ومتطلبات مشاركة الشركات من الأعضاء لميكنة أعمال 400 ألف تاجر بقطاع التجزئة في كافة المحافظات المصرية .

انعقد اللقاء التفاعلي بمشاركة أكثر من 130 شركة مصرية من الأعضاء ، وبحضور خالد إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والمهندس خليل حسن خليل رئيس مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي ، والمهندس خالد مرسي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، حيث تأتي المبادرة متوافقة مع خطة الدولة في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين اعتماداً على الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية ، وذلك عبر تعظيم دور التكنولوجيا في قطاع التجزئة تحت مظلة منظومة الاقتصاد الرقمى والشمول المالى والمدفوعات الرقمية .

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واستعرض المتحدثين تفاصبل المبادرة من خلال التعريف بأهدافها وملامح خطتها التنفيذية ، بالإضافة إلى طرق تسجيل الشركات الأعضاء والإستفادة منها من خلال استيفاء الشروط الواجب توافرها في المنتجات وملائمتها لمتطلبات تجار التجزئة ومعايير تقييمها، تأتي هذه الخطوة تماشياً من المجهودات المتكاملة التي من شأنها تنمية أعمال الشركات المحلية ودعم منتجاتها الرقمية. تجدر الإشارة إلى أن مبادرة “توطين” تستهدف ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات ، وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وإتاحة تقديم الدعم الفنى والتدريب

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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